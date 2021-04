El BNG recuerda el acuerdo para llamar Daniel Castelao a la estación

Santiago. La portavoz del grupo municipal del BNG, Goretti Sanmartín, advierte de que, a punto de inaugurar la estación de autobuses, solo aparece en su rótulo el nombre Estación de autobuses de Santiago de Compostela y no hay constancia de incluir Daniel Castelao, ni la tipografía ni el espacio expositivo dedicado a él, “tal e como fora aprobado por unanimidade”. Así, el BNG trasladará una iniciativa al Pleno para que el gobierno local tome las medidas necesarias para hacerla efectiva. Los nacionalistas recuerdan que “en xaneiro de 2019 aprobouse unha proposición do BNG para designar a estación intermodal de Compostela co nome Daniel Castelao, ademais de incluír a súa tipografía e unha exposición permanente no seu interior coa súa obra, para dar a coñecer a súa traxectoria cultural e política”. ECG