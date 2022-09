El Concello reforzó las instalaciones de 19 colegios en verano

El concejal de Obras, Javier Fernández, y el de Educación, Rubén Prol, hicieron ayer un balance de las obras llevadas a cabo durante la temporada de verano en distintos colegios públicos de Santiago. Fueron, en total, 69 actuaciones de conservación, reparación y pequeña reforma que afectaron a 19 centros y que contaron con un presupuesto de algo más de 300.000 euros.

Tras efectuar esta revisión, el concejal de Obras, Javier Fernández, explicó que las 69 actuaciones que estaban programadas para este verano “desenvolvéronse segundo o previsto e sen incidencias”. Estos trabajos, que están “incluidos nunha previsión anual consensuada entre os departamentos de Obras e de Educación”, fueron realizados en un total de diecinueve centros educativos, cinco de ellos escuelas infantiles, entre consorciadas y municipales, además de dos escuelas rurales y doce colegios de educación primaria, lo que supone un “un 86 % dos centros educativos de competencia municipal, por un importe de 302.776 euros”.

Por su parte, el concejal de Educación, Rubén Prol, recordó que “en tres anos, invertimos na mellora e mantementos dos centros educativos da cidade 1,2 millóns de euros. E ímolo seguir a facer, porque somos conscientes de que a educación é o principal piar sobre o que se vai asentar o futuro da nosa cidade”. En esta línea, el edil de Educación explicó que las partidas más elevadas fueron las destinadas a los centros Pío XII, por un importe de 47.079, 95 euros; al CEIP Vite, por 39.296,35 euros; al CEIP Rubios-Villestro, 22.692,69 euros; al CEIP Apóstol Santiago, por valor de 35.328,75 euros, y al CEIP Fontiñas, por un total de 36.290,55 euros. Prol reiteró también el “compromiso do Concello por manter todos os centros e non descoidar as instalacións, estean situadas na zona urbana ou no rural”.

INTERVENCIONES. Del total de las 69 actuaciones llevadas a cabo este verano, el edil de Educación destacó las realizadas en la escuela Pío XII, con una inversión de 47.079,95 euros; en el CEIP de Vite (39.296,35 euros), en el CEIP de Roxos-Villestro (22.692,69 euros), en el Apóstolo Santiago (35.328,75 euros) y en Fontiñas (36.290,55 euros). En todas ellas, las instalaciones fueron objeto de diversas mejoras, renovaciones, sustituciones de material y repintados, que incluyeron actuaciones específicas para cada centro.

COLABORACIÓN. La Concejalía de Educación, en colaboración con la de Obras y otros departamentos municipales, ejecutan a lo largo del año una serie de obras comunes que se complementan en los periodos no lectivos con intervenciones de más profundidad para garantizar la correcta conservación, reparación y mantenimiento del total de 25 centros que dependen del Concello. Un total que, apuntan desde Raxoi, engloba tres escuelas rurales, trece centros de educación infantil y primaria de carácter público, seis escuelas infantiles municipales, una escuela municipal de música y una ludoteca.