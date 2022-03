“El conocimiento propio no es solo autocrítica”

¿Para hacer el Camino de Santiago es necesario ver lo que hay fuera?

Desde el punto de vista de la logística y la orientación, ver ayuda mucho. Pero para vivir el Camino de Santiago es suficiente con saber mirar por dentro.

¿Y cómo se mira por dentro?

Con una cierta dosis de recogimiento personal, pero también con una amplia disposición de aprender de todas las personas que pasan a nuestro lado, en el Camino de Santiago, o en el camino de la vida. Sin ver, no queda más remedio que charlar con otras personas que nos acompañan en aventuras similares. La ventaja del Camino es que ofrece las condiciones para hablar de temas que son lo suficientemente trascendentales como para hacernos mirar por dentro y mejorar.

Dicen que las personas que no ven agudizan el oído. ¿Qué escucha a su alrededor en este contexto de pandemia?

Por una parte, escucho mucho ruido, la verdad. Mucha proposición extrema desde diversos emisores de mensajes -la política nacional, la política internacional, otros grupos de intereses, los representantes de los diferentes sectores económicos...-, pero también oigo bastantes palabras y gestos solidarios dirigidos a quienes peor lo están pasando durante esta pandemia. El problema es que con tanto ruido no es fácil que las buenas conductas y los sanos ejemplos capten del todo la atención y el interés de las audiencias.

¿Cómo se escucha mejor uno a sí mismo?

Con los ojos cerrados... La quietud y la concentración predisponen a escucharse, y yo aconsejo hacerlo con cierta compasión, que no es ni condescendencia ni permisividad, pero no todo debe ser autocrítica para que conocerse sea útil, agradable y productivo.

En las primeras imágenes de la serie con mucha soltura en el Camino de la mano de Miguel Ángel Tobías. ¿Dejarse ayudar cuesta?

Con 18 años pasé de ser capaz de todo o no ser capaz de nada. Tuve que aprender de golpe a recibir ayuda, y aquello, para mí, fue una transición. Al principio, me costó entender que pedir ayuda no es malo y que era positivo ponerme en manos de los demás. Ese cambio me ha ofrecido una perspectiva diferente. Aceptar que necesitaba pedir ayuda me ha servido para tratar de devolver lo que otros han hecho por mí, porque todos podemos ayudar con nuestra acertada disposición.

También se ve a Tobías con los ojos cerrados en algún tramo del capítulo. ¿Qué empatía espera una persona ciega del resto de la sociedad?

Es obvio que hay cosas que no podemos hacer y otras que dificultan nuestro día a día, y lo que más puede servir es que todo el mundo sea consciente de que, con pequeños gestos, que no son más que pensar en los demás, se puede hacer la vida más fácil a mucha gente. En concreto, nos ayuda bastante no encontrar obstáculos por la calle, como los patinetes, o recibir fotografías descriptivas en las redes sociales. De todas formas, esa disposición a hacer la vida más agradable y más fácil a los demás no debe ser una respuesta solo para las personas ciegas, sino una actitud social muy potente y muy positiva.

Usted perdió la vista en plena juventud tras un accidente de tráfico. Pero es conocido por su deportividad y su sentido del humor...

Yo trato de quitar hierro a las dificultades y hacer que todo fluya lo mejor posible en las relaciones sociales. Si para eso hace falta tirar del humor, ningún problema en hacer valer mis chistes... La deportividad la he aprendido en la alta competición, donde se gana y se pierde, donde se tienen momentos muy buenos, y momentos malos. La deportividad enseña a levantarse después de una caída y asumir que no todo está en nuestras manos. El deporte enseña que hay personas mejores que nosotros y eso no depende de nosotros. Todo lo que podemos hacer es trabajar para ser siempre mejores, pero poco más, porque los demás también aspiran a eso.

¿Para qué sirve cronificar un drama?

Para convertir el dolor en la banda sonora de la vida... Cronificar un drama es guionizar la vida de una manera que no es satisfactoria y, muy posiblemente, sea también una forma de intentar avanzar echando balones fuera, sin asumir la realidad. Convertir un drama en el epicentro de nuestra historia y nuestra conducta, a veces, es una manera de echarle la culpa a los demás o a las circunstancias, y eso siempre nos impide avanzar.

Hábleme de esos momentos en los que es fácil tirar la toalla...

Por supuesto que también hay momentos en mi vida en los que me apetece tirar la toalla, pero normalmente son crisis pequeñas, aunque en ese momento sean el problema más grave. Ante estas circunstancias, trato de mirar atrás y recordar todas las otras situaciones superadas y me baso en ellas para tener la certeza de que conseguiré seguir adelante.

Cuando uno tiene un problema, tiende a encerrarse en sí mismo. Su participación en esta serie es una manera gráfica de su talante por ayudar a los demás. ¿La generosidad nos sana?

Sí. Las personas que son generosas expresan un alto grado de felicidad, a veces ya incluso ni por lo que hacen, porque han aprendido a gozar dándose a los demás. Esa actitud vital es muy sanadora y una forma maravillosa de vivir.