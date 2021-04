El futuro de la Casa da Xuventude: su derribo sigue ganando adeptos

El PP de Santiago ha vuelto a incidir en su decisión de derribar la Casa da Xuventude, tal y como ya planeaba en 2015 del exalcalde popular Agustín Hernández. Tanto es así que llegó a adjudicar por un total de 118.772 euros y un plazo de ejecución de tres meses el contrato para la demolición de la Casa da Xuventude, situada en la praza do Matadoiro. No obstante, solo unos meses después, el gobierno local de Compostela Aberta frenó las intenciones del grupo popular y descartó el derribo. A partir de ahí, la autogestión fue la forma elegida por CA para dirigir el edificio, si bien la medida no fue demasiado exitosa. Hace solo unas semanas, en pleno debate para la aprobación de los Presupuestos, el grupo municipal del PP condicionó su apoyo a las cuentas municipales a que el actual alcalde y su equipo se comprometieran a acelerar el derribo de la Casa da Xuventude.

No obstante, Xosé Sánchez Bugallo afirmó que esta era una cuestión que no estaba entre sus planes inmediatos y declinó abordar el asunto. “Llevamos desde hace 10 años pidiendo el derribo del edificio y abrir así el parque de Belvís a la ciudad”, indicó ayer el presidente del PP de Santiago, Borja Verea, quien se comprometió a ejecutar la demolición si, en dos años, el grupo popular recupera la alcaldía. “Nuestra intención es, además, urbanizar la plaza, si bien queremos mantener su idiosincrasia y garantizar todos los aspectos relacionados con el patrimonio”, subrayó Verea.

Pese a que la demolición de la denominada Casa Rosa es un planteamiento que colea desde hace muchos años, el edificio sigue en pie y en el grupo socialista no contemplan mover ficha en este sentido, puesto que consideran que, en plena pandemia, las prioridades son otras, sobre todo, los temas relacionados con el área social y poner en marchas las ayudas para rescatar a los sectores más castigados por el COVID.

Sin embargo, el debate en torno al futuro de la Casa da Xuventude no se apaga y un grupo de vecinos de la ciudad, encabezados por José Ramón Vázquez Leyte, apuestan por su derribo. Y para ello han puesto en marcha una recogida de apoyos a través de Change.org. “El edificio se encuentra en un estado ruinoso, después de los diferentes intentos fallidos por parte de los gobiernos de Compostela Aberta y de PSOE de dinamizarla. Las asociaciones que actualmente la utilizan se podrían reubicar en locales propios del Concello, dentro del casco histórico, para de esta forma dinamizar el mismo y atraer población”, sostiene Vázquez Leyte, quien añade, además, “que al derribar la casa se dotaría por fin de un acceso digno al parque de Belvís, facilitado de este modo el paso a todos los vecinos de Santiago, incluyendo a las personas con movilidad reducida, puesto que actualmente este parque no tiene accesos adecuados para los mayores o personas que portan carritos de bebé”.

Además, considera que el edificio “no cumple con las características constructivas de la zona, provocando un altísimo impacto visual”. Y añade: “Santiago, ciudad Patrimonio de la Humanidad, debería pelear por derribar la Casa da Xuventude, ya que se conseguiría una mejora significativa en todo el entorno”.

La intención de Raxoi es abrir un acceso entre la praza do Matadoiro y Belvís y acondicionar la zona interior con la construcción de un pequeño escenario. Además, el plan incluye la construcción de un puente sobre el regato do Cancelón y unas escaleras para completar la conexión vial.