El futuro de la neurología pasa por una gran especialización, innovación y mayores recursos

Dotar de un mayor número de profesionales, profundizar en la neurología de subespecialidades e incrementar el período de formación ante el crecimiento de las técnicas de diagnóstico y tratamiento, son solo algunas de las conclusiones extraídas del congreso que, coordinado por el doctor José María Prieto González, reunió durante este viernes y sábado en el Hotel Monumento San Francisco de la capital gallega a especialistas de hospitales de toda España bajo el lema El futuro de la neurología.

Satisfecho por el gran poder de convocatoria de un encuentro que no se había podido llevar a cabo antes por la pandemia, el también jefe del Servicio de Neurología del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) explica en declaraciones a este periódico que el objetivo del mismo era poder “hablar de la situación actual y de lo que ocurrirá en los próximos años, de ver dónde hay que invertir mayores esfuerzos; poner sobre la mesa los problemas actuales y los que se nos plantearán en el futuro, qué retos se nos presentan ante el diagnóstico precoz del alzhéimer, por ejemplo, su impacto y las herramientas que van a ser precisas para poder llevarlo a cabo”.

Y es que, según indica, hay patologías en las que los tratamientos tienen un gran impacto económico, como en el caso de las demencias, “para las que aparecerán fármacos con un precio altísimo, o las enfermedades del trastorno del sueño, el 8 % de las cuales tienen una causa neurológica, y habrá que pensar cómo las abordamos”.

Convencido de que la innovación es una de las claves fundamentales y de que hay que poner el foco en la gente joven, hasta el punto de que subraya que “una sociedad que no apuesta por la gente joven está muerta”, entiende que el relevo generacional en la especialidad está por ahora garantizado. De hecho, “y aunque nadie es imprescindible, la edad media del equipo nos permite seguir trabajando unos cuantos años”. No obstante, recalca que “innovar no sólo significa contar con las herramientas más nuevas, sino con el personal que sea capaz de utilizarlas, y normalmente son los jóvenes los que tienen el arrojo de afrontar esos retos”.

Nuevos profesionales para los que también se reclamó en el congreso la necesidad de ampliar su plan formativo ante el crecimiento de las técnicas de diagnóstico y tratamiento, solicitando que los cuatro años que se contemplan en España pasen a convertirse en cinco, al igual que sucede en el resto de Europa, para garantizar el aprendizaje en neurología de subespecialidades, “como en Urgencias , donde es un súper especialista más dentro del servicio, lo mismo que el que se centra en el abordaje de la esclerosis o la epilepsia”.

Reconocidos sus profesionales con numerosas distinciones por su excelencia en el tratamiento de las patologías neurológicas, el CHUS es desde hace tiempo hospital de referencia en esclerosis múltiple, párkinson y epilepsia, lo que significa que también prestan atención sanitaria a pacientes de fuera de Galicia.

Destaca, además, el hecho de que el Clínico de Santiago fue el primero del sistema público de salud de todo el país en contar con un equipo de ultrasonidos de frecuencia focalizada (HIFU), puesto en marcha en el año 2021, lo que supuso poder contar con la tecnología más avanzada en el tratamiento de estas enfermedades. Algo que pudo convertirse en realidad en parte gracias a que, como apunta el doctor José María Prieto, “hemos tenido la suerte de que las administraciones, independientemente del color político, siempre nos han escuchado, y si lo que planteábamos se podía llevar adelante, se ha hecho”.

En el caso concreto de la implantación del HIFU, la inversión por parte de la Xunta de Galicia superó los 2,4 millones de euros.

Con la participación de los jefes de servicio de los hospitales más grandes de España, así como del presidente de la Sociedad Española de Neurología, el doctor José Miguel Laínez, y el de la Comisión Nacional de Neurología, el doctor José Vivancos, el coordinador del encuentro aventura que, dada la espectacular respuesta obtenida, la cita de este fin de semana “ha sido la primera, pero no será la última reunión que tengamos”.