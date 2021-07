El Gaiás se transforma en el gran escaparate mundial de los vehículos no tripulados

Santiago acoge desde mañana la sexta edición de Unvex, el mayor evento de vehículos no tripulados que se celebra en España. Durante tres días –hasta el viernes–, cerca de 70 firmas, entre las que destacan compañías tractoras de la industria aeroespacial, así como pequeñas y medianas empresas y operadoras, mostrarán las últimas novedades tecnológicas del sector. Para ello, se ha habilitado un recinto de 2.500 metros cuadrados. Además, la Escuela Naval de Marín y el Centro de Investigación Aeroportada de Rozas (CIAR), en Castro de Rei (Lugo), son otras de las sedes del congreso. Organizado con la colaboración de la Xunta, durante la feria “abordaranse a aplicación e casos de uso de drons nos servizos públicos, a utilidade de sistemas aéreos, terrestres e mariños remotamente tripulados en seguridade e emerxencias, así como a relevancia da I+D+i e as oportunidades de emprego cualificado que xera este sector”, tal y como indicaron ayer desde la Consellería de Economía, Empresa e Innovación.

El programa de conferencias contará con 120 ponentes nacionales e internacionales en 22 sesiones, que traerán a Galicia a destacados actores del sector, entre los que se encuentran representantes de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA); de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA); de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE); del órgano gestor de la navegación aérea en España, Enaire; del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA); del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; del Ministerio de Ciencia e Innovación; de la Agencia Europea de Control de Pesca (EFCA); del Centro Tecnológico para el Desarrollo Industrial (CDTI); de la Agencia Europea de Defensa o de la Flota de Vigilancia Terrestre de la OTAN, entre otros.

Asimismo, la iniciativa de la Xunta para el impulso de una industria de los vehículos no tripulados basada en la I+D+i, puesta en marcha en 2015 y que tiene garantizada su continuidad con la Estrategia 2021-2025, “terá unha destacada presenza en Unvex, coa participación de representantes de empresas e centros de coñecemento na área de exposición, no programa de conferencias e nas exhibicións”, apuntaron desde la Administración autonómica horas antes del inicio del congreso.

Igualmente, la Business Factory Aero, “a incubadora e aceleradora de proxectos especializada en vehículos non tripulados da Civil UAVs Initiative, contará con mostrador propio na feira e 10 dos seus proxectos exporán as súas ideas e avances con pequenas ponencias na zona Ágora do evento durante toda a mañá do mércores e o xoves”.

En este sentido, subrayan que “servirá para amosar todo o potencial da industria aeroespacial galega no sector e para dar a coñecer as capacidades do Centro de Investigación Aeroportada de Rozas como centro de ensaios para a certificación de vehículos aéreos non tripulados”.

Desde el Gobierno gallego inciden en la apuesta por “esta nova Estratexia do Polo Aeroespacial de Galicia de cara aos próximos cinco anos co que se espera a participación de máis de 200 pemes do sector; a atracción de, alomenos, catro a oito empresas tractoras; a implantación de 20 novas solucións tecnolóxicas que permitan mellorar a eficacia, eficiencia e seguridade dos servizos públicos; a firma de, como mínimo, cinco acordos de I+D de compra privada de innovación ao ano; e a incubación ou aceleración de 24 novas empresas”.

DEMOSTRACIONES. Además, Unvex cuenta con un amplio programa de demostraciones. En la tarde de este jueves, en la Escuela Naval de Marín se realizarán cuatro exhibiciones de sistemas de superficie y un sistema aéreo diseñado específicamente para operar desde embarcaciones. Ya el viernes, en el Centro de Investigación Aeroportada de Rozas se podrán ver ocho sistemas de ala fija y ala rotatoria y un sistema contra UAS.

Unvex será también escenario de una presentación de Ellas Vuelan Alto, la asociación de profesionales del sector aeroespacial que trabaja para fomentar la igualdad en este campo con actuaciones dirigidas a aumentar la participación de la mujer en la vida pública y profesional, desarrollar proyectos que “acheguen visibilidade á muller e recoñecemento ás súas competencias, incentivar a creación de redes de mulleres en empresas do sector ou fomentar as profesións da industria aeroespacial entre as novas xeracións”, indicaron desde la Xunta.