El Instituto Oftalmológico Gómez-Ulla responde a tus consultas

Buenos días, mi nombre es Claudia.

Me gustaría saber cómo se puede detectar esta patología en niños. ¿Cuáles son los síntomas? ¿En qué nos tenemos que fijar para saber si padece esta enfermedad? Gracias.

Buenos días, Luna.

Siento no poder dar una opinión fiable acerca de este caso en concreto porque me faltan datos y tampoco puedo saber si esa pérdida de visión progresiva se ha debido exclusivamente a la diabetes o han concurrido otros factores. Lo cierto es que la retinopatía diabética, sobre todo no controlada, puede producir determinadas complicaciones que a la larga causen disminución irreversible de la agudeza visual, pero eso no es ni mucho menos la norma más habitual. Con controles oftalmológicos habituales las posibilidades de que aparezcan ese tipo de complicaciones disminuyen ostensiblemente.