El Monte do Gozo, en muy mal estado tras O Son do Camiño

O Son do Camiño era uno de los festivales más esperados y cumplió con todas las expectativas. Sin embargo, no todo es tan bonito como parece y prueba de ello es el estado actual del Monte do Gozo. Tras la celebración de los tres días de conciertos, el parque ha quedado en un estado lamentable, cubierto de basura por todos lados y plagado de desperfectos. La situación actual del mismo se debe, con toda seguridad, a las secuelas tras la gran celebración que tuvo lugar en las inmediaciones, ya que, como cabía esperar, se celebraron abundantes botellones y pocos fueron los interesados en recoger los desperdicios.

Una semana ha pasado ya desde la celebración de O Son do Camiño y la zona sigue sin poder ser usada, al menos en condiciones decentes, puesto que se encuentra completamente impracticable y completamente llena de basura y desperfectos, tal y como muestran las fotos que acompañan estas líneas. Esto supone un problema, ya que en el recinto del parque, además de haber un campo de disc golf y ser frecuentado por gente con perros, es un tramo por el que pasa el Camino Francés. Esto, sumado al hecho de que nos encontramos en Año Xacobeo, es causa de descontento, por ser la zona lugar de paso del Camino y contar con varios puntos de interés para los peregrinos que pasan por ahí cada día y frecuentan el acceso a la zona.

El estado del parque tras el festival sigue igual una semana después, tal y como indican los vecinos, pues todavía no se ha acometido la limpieza de más allá de la zona que se encuentra fuera del recinto y donde tuvo lugar el evento. Residentes en la zona, ciclistas o peregrinos señalan que no pueden pasear por los alrededores, ya que “parece un vertedero más que un parque”.