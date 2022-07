El Monte do Gozo vuelve a disfrutar de los bañistas tras ‘O Son do Camiño’

ocio. Las piscinas del Monte do Gozo también han reabierto sus puertas, después de que la celebración de O Son do Camiño demorase el inicio de la campaña. La basura acumulada en el entorno durante días (hasta doce), provocó que el servicio no entrase en funcionamiento hasta esta semana.

Al igual que en años anteriores, la entrada cuesta tres euros para los mayores de 16 años y 1,5 € para menores de 6 a 16 años. Por su parte, los niños y niñas hasta cinco años siguen disfrutando del acceso gratuito.

Cabe citar que la instalación cuenta con tres vasos de diferentes profundidades, unidos por una plataforma. Los usuarios pueden disfrutar además de una visión privilegiada del complejo de la cima compostelana, donde este próximo lunes 11 de julio se celebrará el esperado concierto de la banda Imagine Dragons. ecg