El pasadizo de O Pombal podría ser un acueducto romano con varios canales

Durante el transcurso de las excavaciones en la rúa do Pombal con motivo de las obras para reparar el talud de esa misma calle, se produjo el hallazgo a finales del pasado mes de enero de una galería de agua bajo la Alameda de Santiago, que se divide en dos y en la que incluso cabe una persona de pie, ya que cuenta con unas dimensiones considerables.

La aparición de lo que apuntaba ser la entrada de un pasadizo sorprendió a los operarios que trabajan en la reparación. Tras conseguir destaponar el agujero, comprobaron que, en efecto, lo que había detrás se trataba de un pasadizo subterráneo que está inundado en algunas zonas. Tras el hallazgo, los trabajadores lo pusieron en conocimiento de las autoridades municipales.

Ayer por la mañana un grupo de espeleólogos se adentró en el túnel para realizar una exploración y un estudio de su interior.

El concelleiro de Obras, Javier Fernández, explicó en declaraciones a este periódico que actualmente están estudiando si la galería “tiene continuación”, además del número concreto de túneles que presenta. Las principales hipótesis sobre el origen de esta misteriosa galería podrían indicar que se remonta a la época romana. Concretamente, la cueva sería un acueducto, usado para transportar agua a diferentes puntos de la ciudad.

Sin embargo, Javier Fernández explicó que no hay datos concluyentes de momento sobre la naturaleza un origen de esta gruta.

A LA ESPERA De un INFORME tras la evaluación. “La semana que viene una arqueóloga municipal irá a inspeccionar la zona”, dijo. Además, añadió que “los espeleólogos realizarán un informe, que puede tardar unos 10 días, sobre lo allí encontrado”. Con esos datos y la opinión de la arqueóloga se valorará si se sigue o no con el estudio y la excavación de la galería.

Si bien todavía no hay conclusiones claras, lo que sí se sabe es que el pasadizo no consta de un único túnel y que, además, existen algunas zonas totalmente derrumbadas que dificultan los estudios en su interior.

A este respecto, tras la posibilidad de que la galería forme parte relevante de la cultura compostelana, desde la Concellería de Urbanismo, Vivenda, Cidade Histórica e Acción Cultural, su responsable, Mercedes Rosón, mantiene un seguimiento constante acerca del progreso de los trabajos ahí realizados, así como de los hallazgos que sean susceptibles de formar parte del patrimonio cultural e histórico de Santiago.

LAS OBRAS EN LA ZONA NO SE DETIENEN. Por el momento, ante la falta de conclusiones sobre las características y la naturaleza del hallazgo, los trabajos en la zona no condicionarán la continuidad de las obras en O Pombal, ya que en principio no afectaría al proyecto que se está ejecutando.

Al respecto, cabe recordar que el arreglo del talud seguirá la estética del existente, aunque contará con medidas constructivas adicionales que garanticen la seguridad estructural. Para llevarlo a cabo, mientras se trabaje en la zona permanecerá cortado el carril más próximo al muro, lo que afectará a la circulación de los vehículos por esta área. Además, durante momentos puntuales las obras implicarán el cierre total del vial, con previo aviso.