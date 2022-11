El pequeño comercio teme un gran ‘batacazo’ tras el bum del descuento

El pequeño comercio de Santiago teme un gran batacazo a partir del próximo diez de diciembre, cuando acaba el plazo para hacer uso de los bonos Corazón que ofrecen grandes descuentos en compras y hostelería gracias a la subvención del Concello. Por el momento, explican dos de las principales asociaciones de comerciantes de la ciudad, Compostela Monumental y Comercio Punto Compostela, el sector mantiene el pulso en parte debido a las rebajas que se ofrecen en una época en la que, hasta la llegada del Black Friday a España, nunca se hacían descuentos y se trataba de salvar la temporada de invierno con las compras navideñas.

“Esta semana ha habido mucho movimiento. Hemos trabajado muy bien: los comercios han estado llenos y las tiendas, también. Pero hay que tener en cuenta una cosa muy importante, la gente ha comprado solo por los descuentos: por ejemplo, una camisa que cuesta cien euros se la han podido llevar por solo quince”, explicaba ayer José Antonio Seijas, presidente de Comercio Punto Compostela.

Así detalla este descuento del 85 %: “Si se le aplica el 30 % del Black Friday, más el 40 % subvencionado por los bonos Corazón, más los 15 euros de los bonos de la Xunta, el artículo de 100 euros se queda en solo quince, por eso la gente compra de cara a la Navidad. Aunque hay que decir que esta es una situación excepcional, que va a tener consecuencias”, explica, al tiempo que avanza que, “a partir del día 10 de diciembre, cuando acaben los descuentos, habrá que reinventarse, porque no sabemos qué va a pasar”.

La inflación, generada por la subida de precios y el estancamiento de los salarios, pasará una factura muy alta al consumo. De ello está completamente convencido el gerente de Compostela Monumental, José Ángel Blanco, quien coincide con su colega en que los buenos datos de los últimos días se deben exclusivamente a los diferentes descuentos de los que gozan los ciudadanos de Santiago. “Las perspectivas son malas. Este Black Friday ha sido el peor desde que se impuso en España este tipo de rebaja y sospechamos que en cuanto se acaben los bonos Corazón habrá un bajón pronunciado, porque la gente ha aprovechado estas rebajas falsas para hacer las compras de Navidad”, explica Blanco.

Con esto, reconoce que las últimas semanas han sido buenas en cuanto a consumo para el pequeño comercio, pero gracias a los bonos que han permitido hacer grandes descuentos. “Las economías familiares se han resentido con la subida generalizada de precios, mucha gente se ha quedado en el paro. Evidentemente, esto va a tener unas consecuencias en el consumo que vamos a notar todos”, remarca el gerente de la entidad que aglutina a los comerciantes de la zona monumental.

Por su parte, José María Fernández, presidente de la Fundación Santiago Centro, prefiere lanzar, frente a la previsión de sus compañeros, “un mensaje positivo y optimista”.

En este sentido, sostiene que “no se puede emitir un mensaje negativo a nuestros clientes cuando vemos que los comercios y las calles de Santiago están llenas de gente”. Quiere confiar en que la temporada de invierno se salvará porque “la gente tiene ganas de salir, de comprar y de disfrutar después de la pandemia”. También es optimista en cuanto a la fecha que marcan sus colegas, el diez de diciembre, cuando se acaban los bonos Corazón. “El comercio especializado, que ha sabido adaptarse a la digitalización, sabrá seguir adelante”, insiste, al tiempo que afirma que no le gustan los plazos. “Primero se decía que el consumo se iba a resentir en septiembre, con el inicio del curso, y ahora se apunta que habrá un bajón en cuanto se acaben los descuentos. Yo no lo veo así, no creo que vaya a ser así y confío en que se mantenga el tirón hasta Navidad”.

Con esto, solo cabe esperar para saber lo que realmente sucede, en un contexto en el que la subida de los principales recibos de la vida familiar están ahogando muchos hogares españolas. ¿Podremos mantener el nivel de vida?