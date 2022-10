El pianista Fazil Say y el director Can Okan tocarán con la Filharmonía

Santiago. La Real Filharmonía de Galicia estrena este jueves, a las 20.30 horas en el Auditorio de Galicia, su temporada 2022-23 con un concierto que llevará por título Referencias. Tal espectáculo estará dirigido por el director turco Can Okan y el gran pianista y compositor, también turco, Fazil Say. El público de la Filharmonía podrá escuchar el estreno en España de su pieza A mansión andante, para después interpretar Fazil el concierto de Mozart en Do Mayor núm. 21. La velada finalizará con la orquesta interpretando una de sus músicas favoritas, la 7ª Sinfonía de Beethoven.

Con esta sesión dará inicio la nueva temporada de la Real Filharmonía de Galicia, última diseñada por el director artístico actual de la orquesta, el maestro Paul Daniel. Supondrá, además, el regreso con la orquesta gallega de un pianista muy querido por el público de la Real Filharmonía, Fazil Say, cuya obra incluye cuatro sinfonías, dos oratorios, varios conciertos para solistas y numerosas obras para piano y música de cámara. Say estará dirigido por el emergente director, también turco, Can Okan, quien condujo todas las orquestas sinfónicas estatales en Turquía, además de dirigir el estreno de la ópera de Stravinsky The Rake Progress con la Ópera y Ballet Estatal de Estambul en 2017, al otro lado de la dirección de otras obras operísticas.

Las entradas para asistir a este concierto pasado mañana en el Auditorio de Galicia están a la venta a través del portal compostelacultura.com al precio de 18 euros. ECG