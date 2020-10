El presidente resilente

ESCUCHÉ las exposiciones de los ponentes del II Foro La Toja y también el discurso de clausura del presidente Sánchez. Pude constatar su afición a las palabras poco usuales y comprobé cómo, entre ellas, la que goza de sus favores lingüísticos es la de resiliencia. No será porque no goce de riqueza polisémica nuestro idioma para que podamos elegir vocablos de uso común y fácil comprensión, a la hora de expresar la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas, que tal es el significado de la palabra en cuestión, sin necesidad de meter en el baile rebuscados términos rayanos con la más petulante jerigonza, obligando a más de uno a echar mano del diccionario, sin necesidad. Les diré que, en la ocasión mencionada, nuestro presidente utilizó el peregrino vocablo unas diez veces. Tiene querencia a los discursos largos y salpicados de palabras nuevas, como si de neologismos, de andar por casa, se tratara. ¿Se acuerdan de la famosa escalada y desescalada ? Milagro que, de tanto subir y bajar, no se mareara el bicho. En el mismo grupo semántico dio entrada al término escalabilidad y postpandémico. Una vez sola, como para probar. En cambio, estuvo profuso y repetitivo, cuando correspondió aludir al señor Borrell, utilizando el rodeo y, ni una sola vez, el nombre de pila. Once veces le llamó “el alto representante”. Y es que el señor presidente resiliente habla mucho y de prisa y es difícil seguir su torrente verbal. Es el suyo un discurso monótono y rápido, adulador. De las rosas descarta las espinas. Todo es Jauja. Suprimió aquello del “España va bien “, porque estaba ya pisoteado. Y, además, no se lo cree. Nos regaló a los gallegos unas cuantas píldoras azucaradas. Estando en el recinto glorioso de La Toja, no era para menos.

Habló abundantemente de resiliencia y no de escalera, porque nombrar este sistema de acceso en Galicia no sirve de mucho. Las dudas se desvanecerán, cuando llegue, de una vez, el tren de la esperanza.