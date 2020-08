El rural ‘existe’: viven más de 16.000 personas pese al déficit de servicios

El informe elaborado en los últimos meses por Ferusa reclama, en el bloque relativo a movilidad, “a mellora da conectividade co centro urbano”, para lo cual es necesario, indican, “mellorar o transporte público no relativo a frecuencias e rutas, para adaptalas ás necesidades reais do rural; establecer unha política de descontos en aparcamentos e prazas de estacionamento urbano mentres non exista unha alternativa razoable ao uso do vehículo particular; e garantir unha dotación correctamente planificada de aparcamentos disuasorios”.

Asimismo, “e para evitar a incomunicación e illamento do rural”, demandan que desde las administraciones públicas les faciliten el acceso a Internet, “xa que actualmente non hai fibra óptica nin axeitada cobertura de ADSL, coas limitacións que supón tanto para a veciñanza como para a implantación de empresas e autónomos”.

En este apartado, desde las distintas asociaciones de vecinos también reivindican que se dote de “WiFi municipal onde as operadoras non dan servizo”.

Por último, desde Ferusa consideran “imprescindible e urxente contar cun Pacto Polo Rural, acordo que debe contar cun compromiso de todos os partidos políticos “para proporcionar uns mínimos de benestar e perdurabilidade ao rural de Santiago”. “Este documento ten que permitir asegurar uns investimentos para un periodo dun mínimo de oito anos, mediante a fixación dunha cantidade anual para infraestruturas básicas e mantemento”, concluyen. En este sentido el Concello se comprometió a realizar una inversión importante en el rural con cargo a los Presupuestos de 2020.