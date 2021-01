En el aire las procesiones de Semana Santa: saldrán si da tregua el COVID

Está en el aire a día de hoy la celebración de las tradicionales procesiones de la próxima Semana Santa, que tendrá lugar entre el 28 de marzo y el 4 de abril. Todo dependerá de la evolución de la pandemia en Galicia y su capital; mientras que la decisión final la adoptará la Archidiócesis, atendiendo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Así lo anunció ayer la Junta de Cofradías de Santiago en el acto de presentación del cartel de promoción de la edición del Año Santo 2021, un encuentro que estuvo presidido por el arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio; y en el que participaron la directora xeral de Turismo de Galicia, Nava Castro; el teniente de alcalde compostelano Sindo Guinarte; y el presidente en funciones de la entidad que agrupa a las hermandades, José Ramón Muñiz.

Este último indicó que “por el momento estamos trabajando como cualquier otro año. Ahora tocaba presentar el cartel de este importante Año Santo. También estamos cerrando las gestiones con el pregonero, que daremos a conocer en las próximas fechas”. En este contexto, declaró que “tenemos que ser cautos y responsables, ya que la situación sanitaria actual no es un tema menor. Pero, desde la Junta de Cofradías creemos que el cartel debe presentarse. En el caso del pregón, buscaremos un espacio amplio y cumpliremos las medidas dictadas en ese momento, además de retransmitir todo en directo desde nuestras redes sociales para aquel público que no pueda o no asista por precaución”.

En lo referente a los propios desfiles procesionales, Muñiz se mostró cauto. “Es una decisión que corresponde a la Archidiócesis. Es evidente que el panorama no es favorable, pero abriremos un diálogo este mes de enero con las autoridades eclesiásticas para consensuar la decisión que se debe tomar. Intentaremos buscar alternativas en el caso de que los desfiles no puedan recorrer las calles”.

Sobre posibles soluciones, afirmó que “todavía no hemos tomado ninguna decisión. Pero bien es cierto que desde el mes de septiembre, y a raíz de la suspensión del pasado año, hemos llegado a la conclusión de que deberíamos estar preparados para complementar lo que pueda pasar esta edición con contenido digital en nuestras redes sociales o actos a puerta cerrada con aforo reducido en las sedes de las cofradías, con el fin de que los cofrades puedan honrar a sus imágenes”.

Con un total de 13 cofradías, 17 procesiones y más de 5000 cofrades y cofradesas, la Semana Santa de Santiago, declarada de interés turístico autonómico, quiso adelantar la presentación de su cartel con motivo del Año Santo.

Siempre se realizaba por rotación, siguiendo el orden de antigüedad de las cofradías de la ciudad pero, dada la excepcionalidad del Año Santo, se decidió que el de esta edición se diseñara de conjunta, buscando así mayor proyección y la representación de todas las hermandades.

A este respecto, Muñiz señaló que “desde 2019 son muchas las personas que nos solicitan carteles para diferentes puntos geográficos. No solo del territorio nacional, sino que incluso de Latinoamérica”. Un hecho que prueba el interés que despierta la Semana Santa compostelana.

El lugar escogido para la presentación del cartel fue el acceso a la Puerta Santa de la Catedral, donde también se dieron cita el portavoz municipal del PPdeG, Alejandro Sánchez-Brunete; el canónigo Elisardo Temperán; y representantes de Compostela Monumental y Campus Stellae.

El cartel, con el color de fondo de la bandera de la ciudad, cuenta como imagen central con la Cruz de Santiago, formada en su interior por las imágenes titulares que procesionan en la Semana Santa. Además, la Junta de Cofradías no ha querido pasar por alto la importancia del Camino de Santiago, representado con diferentes capuchones de colores.