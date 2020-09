“En la informática, las actualizaciones son continuas y te exigen adaptarte”

Con más de veinticinco años de experiencia, Manuel Nieto sigue a la cabeza en el sector informático con su empresa DST Software. Siendo asesor IBM, maneja las últimas innovaciones del mercado, las cuales traslada a sus clientes. Además, también destaca por su faceta artística, siendo la pintura su gran pasión.

Cuenta con una larga experiencia en el mundo de la informática, pero ¿cómo entró en este sector?

Siendo muy joven entré a trabajar en una empresa como programador, pero enseguida monté, junto con algunos socios, mi primera empresa. Entre ellos se encontraba ya Raimundo Horjales, un socio con el que seguí durante todos estos años formando un equipo perfecto.

¿Hacia qué tipo de programación se orientan?

Nos decantamos por la línea de programación compleja, dedicada a empresas grandes o a pymes que tengan un grado mínimo de profesionalidad y que se dediquen de verdad a este sector. No estamos dirigidos a un público grande, sino a unas instalaciones de cierta calidad, que requieren una cierta dedicación. Nos preocupamos por dar un buen servicio y estar muy atentos a todas las necesidades informáticas del cliente, para asesorarle y que encuentren las soluciones óptimas, ya sea de nuestra mano o con colaboradores, ya que somos capaces de integrar vías paralelas a las nuestras. Así, conseguimos que sólo estén centrados en la gestión de su propia empresa.

¿Cómo marca ser agente de IBM?

El ser agentes de IBM nos exige unos requerimientos muy altos que debes cumplir, aunque también nos ayuda a mantenernos actualizados, con sus cursos y con las últimas innovaciones del mercado. Somos agentes desde muy jóvenes y seguimos siéndolo, cumpliendo año tras año.

Al estar integrados con IBM y con otra multinacional conseguimos implementar y conocer multitud de soluciones, para ayudar a los clientes. Además, estamos afiliados como consultores en una serie de empresas de distintas soluciones, por lo que nos pasan otras evoluciones que se adaptan a las nuestras.

En su faceta empresarial, colabora con la Asociación de Empresarios del Polígono del Tambre.

Así es. Participamos en la Asociación del Polígono del Tambre y estoy encantado con José Fernández Alborés, el nuevo presidente, una persona muy capaz, con mucha inteligencia para los negocios y que sabe ponerse en el papel de la Asociación. Además, me nombró, junto a otros, como vicepresidente y cuenta con mi total apoyo, con toda mi humildad y en todo lo que puedo hacer.

¿De qué función se encarga?

Estoy encargado, aparte de en todo lo que me piden, de las exposiciones que se hacen todos los meses en la Asociación. Desde hace muchos años se mantiene esta alternativa a la sociedad, acercando la cultura desde el club de empresarios. Asimismo, también se hacen muchos actos, formaciones, cursos, acciones de ayuda...pero la parte artística es la que mantiene la continuidad.

¿Dónde surge en usted esa vocación artística?

Soy pintor desde los 16 años. Siempre he pintado, lo he mantenido con el tiempo y, desde un punto de vista profesional, sigo haciendo exposiciones por el mundo entero. Es mi segunda profesión, la cual nunca dejé de prestarle atención, porque está en mi cabeza y funciona sola. Exige un esfuerzo de moverse, desplazarse fuera, asistir a presentaciones, pero eso también te ayuda a coger un nombrecito y a entrar en los círculos de arte de todo el mundo.

¿Le produce satisfacción lo logrado en este campo?

Estoy muy contento. Me llena de satisfacción y es algo que no quiero dejar de hacer. Se trata de una manera de expresión que nace natural en mí. Dedico muchos fines de semana a pintar y es un orgullo haber expuesto en grandes ciudades de todo el mundo, como Barcelona, París, Milán, New York...

¿Toda esa experiencia le ayuda a trasladarla a la Asociación?

Cuando nació la Asociación Gallega de Artistas Visuales, cuyo presidente era Manuel Quintana Martelo, yo entré en la junta directiva y eso me dio pie a conocer a artistas de muchos lugares, facilitándome el contacto de muchos de ellos, por lo que ahora me da pie a proponerles que vengan a exponer a aquí. La línea de exposición es intermedia, con muchos expositores de renombre, pero también otros que van apareciendo en el panorama gallego. Queremos mantener un nivel muy bueno, para que la gente esté interesada, y abrir puertas para que los artistas noveles puedan ir entrando.

¿Qué proyectos tiene en mente para el futuro?

En la rama artística, tengo exposiciones para el año que viene en Italia, Francia y Barcelona, así como alguna propuesta más que tengo que valorar. Mientras tanto, en informática, estamos con varios proyectos de actualización. Hemos incorporado hace poco una nueva tecnología que está teniendo mucha aceptación. Este es un mundo donde la actualización es continuada y hay que ir adaptándose, pero como somos una empresa con mucha historia, contamos con muchos proveedores de distintos fabricantes que nos mantienen al día, porque la manera de crecer es de la mano del fabricante, que te explica y te forma en la tecnología. Es el pan nuestro de cada día.