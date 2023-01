“En la radio descubrí un mundo maravilloso y fue mi universidad”

“É unha imprescindible do xornalismo, o primeiro rostro da televisión en galego. Pioneira na radio e televisión e un dos primeiros nomes femininos que entraron nas redaccións do mundo audiovisual”, según motiva la Asociación Galega de Produtoras Independentes (AGAPI) la concesión del II Premio de Honra Dolores Ben a Teresa Navaza González, que nació en casa de su abuela materna, ubicada en Mazarelos, en 1947. “Es agradable que después de tantos años se acuerden de mí, sobre todo viniendo de una gente tan joven; así que se lo agradezco en el alma a AGAPI. Además, me fascina el cine y, claro, soy del mundo audiovisual”, según destaca Navaza, que durante su vida profesional tuvo ocasión de entrevistar a personajes de enorme importancia de todas las esferas.

Cuando cursaba preuniversitario entró en Radio Galicia EAJ4 (SER). “Corría el año 1965 y en la radio descubrí un mundo maravilloso. Aquella emisora era la misma que escuchábamos en casa de la mañana a la noche, así que fue como entrar a formar parte de aquella familia. Aprendí con Isabel Carou, Ángel de la Peña y Arturo Rey. Y con Santiago Davila y Ángel Fernández Riquelme recorrimos Galicia grabando y entrevistando a las corales del país”, según señala, apurando la respuesta, porque los recuerdos salen a borbotones de una voz tan clara como reconocible. “La radio fue mi universidad y siempre aprendí de los mejores. Figuras nacionales de la época, como Martín Ferrán y Antonio Calderón (padre de Javier González Ferrari), fueron los que llevaron los informativos y el teatro a la radio. Todo aquello fue un vuelco”, destaca la veterana profesional, que fue la primera presentadora del centro regional de TVE en Galicia en 1973, compaginando radio y televisión hasta 1980, año en que se vio obligada a elegir. “TVE me dijo que era incompatible trabajar también en la radio, y opté por la tele porque me pareció un proyecto ilusionante de país. De hecho, pude irme a Madrid, pero creía que mi trabajo tenía que hacerlo aquí”, advierte Navaza, una mujer que prestó su imagen a multitud de causas. “Estuve en todas las causas que luego se perdían, como en el ‘no’ a la OTAN, al servicio militar obligatorio, a la fábrica de celulosa de Pontevedra... Y cuando me retiraron del magacín en TV, la sociedad me apoyó a morir, produciéndose una reacción popular tan extraordinaria que la dirección se vio obligada a restituirme”, declara, mientras matiza que “siempre” hizo las cosas de corazón y con “ideas propias”.

Pero esta mujer enérgica tiene otra bandera que pronto abrazó: “A principios de los setenta me uní a la Asociación Galega da Muller, que había impulsado Nanina Santos, y desde entonces milito en el feminismo. Que tú, siendo mujer, mantuvieras tu criterio, determinadas personas no lo soportaban. Es cierto que, cuando tuve directores inteligentes, nunca tuve problemas; pero no es menos cierto que tuve que aguantar que alguien me dijese, en cierta ocasión, ‘es usted una excelente profesional, pero voy a cambiarla por una joven minifaldera’, tal cual”.

María Teresa -como la bautizó en la radio su colega Pepe Domingo Castaño, aunque el nombre de María no es verdad- ahora dedica su tiempo a la lectura, escuchar música y ver cine, además de asistir a actividades culturales, ya como público ya como invitada. “Me habría gustado estudiar idiomas y haber trabajado fuera de España un tiempo”, subraya la periodista, que era conocida como Teresa en su etapa en Radio Galicia, y como Tareixa en cuanto se consolidó en TVE-G. A la pregunta de si se siente Teresa o Tareixa, no vacila en responder: “Firmo Tareixa, y mis amigos también me llaman así; pero me reconozco en ambas identidades y las abrazo a las dos”. A sus 76 años sigue recibiendo premios y dice estar “contentísima” con su vida.