“En la recuperación del turismo el Xacobeo juega un papel fundamental”

Galicia va a cerrar julio con más de 50.000 compostelas entregadas este año. ¿Se puede decir que se está recuperando el turismo? ¿Qué papel está jugando el Xacobeo?

El Xacobeo está jugando un papel fundamental, primero porque el número de peregrinos, que supera ya los mil diarios, es muy importante. Y sobre todo porque el Camino de Santiago hace de tractor de todo y es la gran marca que, asociada a Galicia, provoca muchas ganas de venir y esa identificación que buscamos de destino seguro, espacio abierto, naturaleza... También lo que se demuestra es que la gente tiene ganas de moverse. En cuanto la movilidad se recuperó el número de peregrinos está subiendo exponencialmente. Yo espero que, con todas las precauciones, la cosa siga yendo bien.

¿Qué impacto están teniendo las campañas de divulgación del Camino en redes sociales, como la llevada a cabo por ‘instagramers’ ?

A raíz de los comentarios y de la repercusión que en los medios creo que resultaron muy bien. Era algo novedoso, pero hay que estar con los tiempos. Un perfil concreto de peregrinos y de gente joven se comunica y accede a la información a través de las redes sociales, por lo tanto había que estar ahí y creo que fue una buena idea. Fueron instagramers gallegos que además no tenían prácticamente ninguna experiencia haciendo el Camino, o muy poca, con lo cual, lo que contasen iba a ser muy sincero. Y además la Xunta lo único que les pidió es que contaran lo que iban viviendo y lo que iban experimentando, a su manera, y por supuesto con total libertad. Creo que ha salido muy bien, pues tuvo 13 millones de impactos, y vamos a hacer muchas acciones de esas. Vamos a intentar llegar a todo el mundo a través de todos los canales y las redes sociales son uno muy importante.

¿El seguro coronavirus es un plus para la llegada de peregrinos? ¿Cuántas veces tuvo que activarse?

El seguro coronavirus no sólo es para el Camino, es para cualquier turista que venga a Galicia. A día de hoy hay 35 activaciones, lo cual teniendo en cuenta que hablamos de 50.000 peregrinos y de muchos más turistas que no han llegado como peregrinos es un número muy bajo que dice dos cosas: primero que se está actuando bien y que el Camino y Galicia son un destino seguro. Y después, que no podemos bajar la guardia porque el virus está en todas partes, también en el Camino. Por eso tenemos que seguir tomando restricciones en aforos de albergues o locales de hostelería, que estamos deseando levantar en cuanto sea posible, pero cuando no hay otro remedio tenemos que seguir manteniéndolas. A nadie le gustaría que esa sensación, que tiene que ser real, de que el Camino es seguro, se desmoronase porque hubiera muchos contagios o porque fuera normal que los peregrinos se contagiasen. Eso, afortunadamente, ni está pasando ni esperamos que pase.

¿Apuesta el Gobierno por el Xacobeo con la intensidad que debería?

Estamos acabando el séptimo mes del año y hay un Plan Nacional Xacobeo que ni siquiera se presentó en Galicia. Hubo una presentación y fue en Oviedo, algo que habla por sí solo. Por lo tanto tenemos una serie de declaraciones, pero compromisos concretos aquí no llegó ninguno. Siempre decimos lo mismo: tenemos muchísimas ideas y propuestas para hacer conjuntamente con el Gobierno, que dice que se quiere implicar en el Plan Xacobeo y que es el producto turístico de este año y del que viene, pero compromisos ninguno. La Xunta quiere colaborar pero lo que queremos es que el Gobierno se implique. El domingo van a estar aquí muchos ministros y el presidente y se lo agradecemos, pero también le vamos a pedir que se comprometa de verdad con el Xacobeo, más allá de las palabras.

El sector del turismo fue uno de los más castigados por la COVID y la Xunta puso en marcha el Bono turístico para darle un impulso. ¿Cómo está evolucionando?

Ahora mismo está en torno al medio millón de euros consumido, pero hay que tener en cuenta que se puso en marcha hace muy poco tiempo y que tenemos por delante la temporada fuerte de vacaciones. Hay de plazo hasta el 31 de diciembre para gastarlo y supongo que la gente se planificará para hacerlo durante estos meses que faltan. El éxito, efectivamente, fue brutal. Llamó la atención en toda España. Llegó a haber 140.000 personas en lista de espera para sacarse un bono y creo que eso demostró que hay muchas ganas de viajar por Galicia también.

¿Hacia donde debe evolucionar el sector turístico aprovechando los fondos que van a llegar de la UE?

La evolución nos la están marcando las propias condiciones de los fondos, que por cierto hay una reunión pendiente con el Ministerio que fue dos veces aplazada, a ver sin por fin la tenemos, para decirnos la cantidad que viene a Galicia, que yo espero que sea una cantidad justa, que no haya criterios políticos en el reparto, y las condiciones para gastarlo. Hay que hacer proyectos para el turismo que viene después la COVID: mucha inversión en nuevas tecnologías, mucha inversión en la adaptación de los establecimientos para hacerlos más seguros desde el punto de vista sanitario y luego vamos a buscar mucho la colaboración público privada. Estos fondos los queremos utilizar para aquellos proyectos donde la gente arriesga su dinero y necesita también un apoyo de las administraciones para hacer que sean duraderos.

¿Qué habría que revitalizar?

Tenemos productos turísticos en Galicia que tenemos que fomentar muchísimo. Tenemos una red de cascos históricos, empezando por el de Santiago, que hay que explotarlos mucho más, siempre de una forma sostenible. Tenemos un litoral, desde el sur hasta el límite con Asturias que tiene todavía muchísimas posibilidades de explotar. Tenemos muchísimas ideas, lo que queremos es que nos digan ya cuanto dinero nos va a tocar.