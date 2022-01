En Santiago nacen ya más empresas que antes del covid: 214 el año pasado

En Santiago se crearon durante el año pasado más empresas que en el ejercicio 2019, el anterior a la pandemia de la covid-19. Un informe de la Consellería de Economía, Empresa e Innovación valora como “muy significativa” la evolución de los datos en la capital gallega, puesto que en 2021 se constituyeron un total de 214 empresas en Santiago, 56 más (+35,44%) que en 2020, cuando se crearon 158 compañías. Además, el año pasado también firmó un registro superior al logrado en el ejercicio previo a la covid-19 (en el año 2019 se crearon 205 firmas en Compostela). Un ejemplo de esta tendencia es el incremento de empresas que han experimentado los polígonos de Costa Vella y A Sionlla, con lo cual el peso industrial y comercial de la ciudad ha crecido de forma notable.

Asimismo, los concellos que conforman el área metropolitana de Santiago contabilizaron a lo largo de 2021 la constitución de un total de 530 sociedades mercantiles, alrededor de una empresa y media al día.

“Esta cifra supón mellorar non só o rexistro con respecto ao ano anterior, senón que tamén se superan os niveis previos á aparición da covid-19. De feito, nos doce meses do pasado exercicio creáronse 108 empresas máis (+25,60%) que no mesmo período de 2020 –cando se constituíron 422 compañías– e 68 máis (+14,72%) se se compara con 2019 –creadas 462 firmas en total–”, destacan desde la Xunta.

Teniendo en cuenta esta estadística, en 2021 el área metropolitana de Santiago recuperó la evolución positiva que venía manteniendo antes de la pandemia. En este sentido, si se comparan las cifras del año pasado con respecto a 2012 –año más antiguo desde que se publican en la web del Instituto Galego de Estatística (IGE) los datos de explotación del Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme)–, “tamén medra o número de empresas creadas (+64 sociedades mercantís), pasando de 466 compañías en 2012 ás 530 do exercicio que acaba de rematar”, apuntan desde la Consellería.

Esta evolución positiva, inciden, se debe principalmente a los municipios que se adhirieron a la red de Concellos Emprendedores. De las 50 localidades que conforman la área metropolitana de Santiago y que se han evaluado en este informe, un total de 25 son Concellos Emprendedores. “Cómpre destacar que nestas 25 localidades constituíronse 385 das 530 empresas rexistradas no que vai de ano. É dicir, a pesar de ser a metade dos concellos desta comarca, representan practicamente tres de cada catro novas compañías creadas (72,64% do total)”, indican desde el Gobierno gallego.

Además, estos 25 Concellos Emprendedores son los que más han contribuido al incremento de empresas creadas con respecto a 2020: “Das 108 compañías constituídas a maiores –tal e como se indicaba anteriormente, de 422 a 530–, 85 delas corresponden a estes Concellos Emprendedores”. Además, señalan que en los Concellos Emprendedores también se observa una mejor tendencia, pasando de 300 compañías en 2020 a 385 el año pasado (+28,33 por ciento); “por contra, na outra metade de concellos, que non teñen o selo Emprendedor, pasouse de 122 empresas en 2020 a 145 no último exercicio (+18,85%)”.

En Galicia, 149 municipios ya se sumaron a la red de Concellos Emprendedores, de los que 38 se encuentran en la provincia de A Coruña. Santiago se incorporó a este protocolo en 2020. Los municipios que forman parte de esta red tienen prioridad en convocatorias de órdenes de ayudas de la Xunta dirigidas, por ejemplo, a la mejora de los parques empresariales, puesta en marcha de viveros industriales, impulso de la biomasa o desarrollo de la actividad comercial. De esta forma, se contribuye también a la creación de empleo.