Encuentro digital. Todas las respuestas sobre el glaucoma

Buenas tardes, Susana. La hipertensión ocular no es sinónimo de glaucoma. Como comentábamos en una respuesta anterior, existe el glaucoma normotensivo o de tensión normal. No todos los pacientes que tienen la tensión alta tienen glaucoma y no todos necesitan tratamiento. Será la exploración completa la que nos permitirá estratificar pacientes con mayor o menor riesgo de desarrollar la enfermedad y, por tanto, personalizar el tratamiento en caso necesario.