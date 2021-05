Enésima obra fallida: suspenso de los vecinos a la nueva Batalla de Clavijo

··· En la rúa Batalla de Clavijo llevaban mucho tiempo esperando que se adecentase la calle, puesto que ésta estaba en muy mal estado. Sin embargo, el resultado no ha sido el esperado y piden al Concello que revise la actuación, no porque no estén conformes desde el punto de vista estético, sino porque consideran que la conexión con Quiroga Palacios es peligrosa, sobre todo para las personas mayores.

··· Además de ampliar las aceras, el proyecto también contempló la renovación de la red de saneamiento, así como a instalación de nuevo alumbrado público en toda la calle con luces LED. También se plantaron árboles a lo largo de todo el tramo.