“Esa casa é un perigo, está fóra de ordenación e debería derrubarse”

Las calles que rodean a la rúa do Campo do Cruceiro do Gaio, en plena Alameda compostelana, y muy cerca de Galeras, tienen desde hace varios meses un problema que, muchos de ellos, creían que era historia del pasado. Tal y como recordaba ayer un vecino en declaraciones a este periódico, no se habían librado de una, cuando llegó la otra. Se refería a la presencia de una casa okupa en su misma calle, casi puerta con puerta, que el año pasado consiguió volver a manos de sus verdaderos propietarios.

El problema de ahora está a pocos metros, concretamente en frente, literalmente en medio del arbolado que forma parte de la Alameda. Se trata de una casa de propiedad particular que ha tenido varias idas y venidas de grupos de okupas. En esta ocasión, los últimos en llegar, o al menos los últimos en causar más molestias, se instalaron poco antes del confinamiento por la pandemia sanitaria. Los vecinos se acuerdan bien, de hecho, incluso guardan vídeos diarios de los más de tres meses de fiestas diarias que han sufrido. La situación, aunque parecía que había terminado, se ha vuelto insufrible en las últimas semanas.

Después de las denuncias que realizaron el miércoles a este periódico, la exconcejala de rehabilitación de la ciudad histórica, la política nacionalista Encarna Otero, ha alzado la voz contra la presencia de esa casa. Según ella misma recuerda, la construcción de ese inmueble se remonta décadas atrás, y desde el principio hubo problemas: “Antes había tenda de mobles, é dos anos 50 ou 60, e sempre estivo fóra da ordenación, totalmente ilegal. Tiña que estar tapiada, senón derrubada. Ademais, nesa zona estaba prevista unha ampliación da Alameda”, recuerda en referencia al Plan especial de protección y de rehabilitación de la ciudad histórica, con un apartado propio para la Alameda, que incluye ampliación y nuevos accesos.

No es la única que hace referencia a esta situación. El responsable de un establecimiento de alquiler turístico situado en Campo do Cruceiro do Gaio también se remonta al pasado de la casa: “Esa casa está construida en terreno municipal, construida ilegalmente. El ayuntamiento pleiteó durante años. Es una zona que pertenece al parque, de hecho, había un proyecto para ampliar el parque de la Alameda hasta la casa de abajo, que sí tiene permisos”, cuenta este hostelero. Él, que también sufre la música constante de los okupas, ha visto cómo los particulares inquilinos van y vienen: “Este grupo será el quinto o sexto que okupa la casa. Llegan, los desalojan, se van, vuelven otros, pasan unos meses y se repite la misma historia”. Otro de los vecinos del lugar, coincide en que ese terreno es zona verde y, por tanto, no edificable. “Antes, el que tenía amigos, ya se sabe, se bautizaba, como se suele decir, y por eso esa casa está ahora en pie. Pero es totalmente ilegal”.

La exconcejala municipal también alerta sobre el peligro del estado de la vivienda. La maleza que la rodea, la chatarra que se acumula alrededor, y la maleza la convierten en un polvorín. “Aínda pasei hai dous días por alí. É un foco de perigo, de risco de incendio e, por encima, de contaminación”, explica Otero.

Según fuentes que hemos podido consultar, los propietarios de la casa han tirado la toalla porque la situación no se soluciona, y están cansados de las denuncias que cargan a sus espaldas, viendo cómo todo se repite. Desde el Concello, recuerdan que la casa es de un particular, y que son ellos los que saben los procesos judiciales que existen de por medio.

Mientras, al margen de los problemas legales, y los intereses cruzados con el desarrollo urbanístico del casco histórico de la ciudad que haya de por medio, los vecinos de Campo do Cruceiro do Gaio siguen sufriendo los ruidos constantes de sus vecinos. Sus llamadas a la Policía solucionan el problema durante unos minutos pero, una vez que los agentes se marchan, la paz vuelve a interrumpirse.