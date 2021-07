“Estos 60 años han estado plagados de grandes noches... en Santiago será igual”

Pocos son los cantantes que logran trascender la urgencia de la moda y trasladar su música a través de las generaciones. Menos aún, los que consiguen llenar escenarios durante seis décadas. Se dice pronto. Pero Miguel Rafael Martos Sánchez -Raphael, como lo conocen abuelos, madres, hijos y hasta nietos-, ha dedicado toda su vida al espectáculo y no parece ni un poco cansado. Al contrario: quiere celebrar ese paso suyo, inconcluso, por la música y que el público continúe recibiéndolo en todas las fiestas y en cada concierto. Como hace 60 años. Santiago también lo recibirá el próximo uno de agosto como parte del festival O Son do Camiño Perseídas, que abrirá sus puertas esta noche con las artistas Rozalén y Guadi Galego.

¿Cómo se siente al saber que hay generaciones enteras que crecieron con su música?

Se siente una gran satisfacción y una gran alegría de haber resultado bien para tantísima gente. Esta es una profesión muy difícil, hay que tenerle mucha afición. Sobre todo, cuesta mucho mantener esa vigencia. Estoy muy feliz de que el público mío y no mío, el que se va sumando ahora, siga conmigo.

Pero usted es un icono. ¿Se siente como tal?

No. Yo soy un ser humano como otro cualquiera. Lo que pasa es que canto, nada más.

¿Recuerda su primera actuación?

Claro que la recuerdo. Para mí, mi vida empezó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. El primer concierto largo, importante, que di fue ahí, hace sesenta años. ¡Tenía ganas de salir corriendo! Menos mal que me contuve y no lo hice.

Y de todas las actuaciones en estas seis décadas, ¿podría escoger una?

Es que sería muy injusto para todas los demás. Sin duda, toda mi carrera, que son 60 años, ha estado plagada de noches maravillosas, de noches impresionantes, de grandes noches. Y espero que la del día uno en Santiago sea igual.

En su último disco, ‘6.0’, canta con Natalia Lafourcade, Mikel Izal, Manuel Carrasco o Luís Fonsi, entre otros. ¿De dónde surge un álbum con artistas tan diferentes?

Surge de intentar celebrar estos 60 años con los compañeros, para un público entendido, puesto que es gente muy importante, todos son buenísimos. Creo que nos ha quedado un disco fantástico y seguiré haciendo cosas con ellos, porque me lo paso muy bien. Aparte de hacer cosas buenas, disfruto mucho de la compañía de todos ellos.

¿Qué nos falta por ver?

¡Mucho! Muchas cosas. Estoy siempre renovándome

No sé si está de acuerdo con el dicho...“Renovarse o morir”.

Estoy totalmente de acuerdo. Pero no la con la segunda parte, morir no hace falta (se ríe). Renovarse, renovarse, renovarse. Siempre. Trato de que mis discos sean diferentes, dentro de que no me puedo salir de lo que yo soy. Pero creo que de casi 100 discos que llevo, cada uno ha tenido su chiste, cada uno ha sido diferente a su manera.

Uno siempre espera muchas cosas, pero supongo que versionar ‘Resistiré’, del Dúo Dinámico, como banda sonora del confinamiento no sería una de ellas.

Pues la verdad es que no. Pero es cierto que, sin querer, ayuda. Todo lo que haga que la gente se sienta un poco menos mal es importante. Porque lo importante ahora somos nosotros, la gente. Los que tenemos que cuidarnos y los que tenemos que dar ejemplo para que los demás se cuiden somos nosotros. En fin, que no hay que dormirse en los laureles. Estamos mucho mejor, pero lejos de donde tenemos que estar. Tenemos que seguir, por ejemplo, llevando la mascarilla, lo digan o no. Es necesaria. Hay que aprender de los japoneses en eso, que llevan siglos con la mascarilla puesta.

El confinamiento fue un momento de retomar viejas aficiones. Sé que usted pinta.

Sí, pinto, pero fíjate, esta vez he estado tan preocupado con la situación que ni me acordé que pintaba. ¡No he pintado nada! He estado intentando mantener conexión con el público siempre que se ha podido. Y desde diciembre del pasado año ya estoy actuando delante del público. Creo que mi labor está delante de la gente, animando en lo que pueda.

¿Ha hecho alguna vez el Camino?

Nunca lo pude hacer, pero sé que algún día lo haré. Está pendiente. Cuando encuentre una buena pandilla de amigos, para no hacerlo solo, lo haré. Tengo muchos amigos gallegos, seguro que me quieren acompañar. Aunque no haya hecho el Camino, conozco muy bien Santiago, y Galicia entera, porque he cantado en todas partes.

¿Algún lugar que le guste más que los demás?

Ahora me tiene que gustar especialmente O Monte do Gozo (se ríe). Pero en serio, la verdad es que tengo mucha ilusión, porque no lo conozco. La última vez que estuve en Santiago, hace dos años, fue en el Palacio de Congresos con la Sinfónica. Pero el día uno estaré allí y espero que la gente salga feliz de haber ido y deseando que vuelva. Esa es mi mayor ilusión siempre.