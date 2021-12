Estudian un radar en Xoán XXIII por coches que triplican la velocidad máxima

El Concello de Santiago estudia instalar un nuevo radar en la ciudad. En este caso, en la avenida Xoán XXIII. “Hai vehículos que circulan a 100 km/h”, indicó ayer el alcalde para explicar la situación, después de que Raxoi estuviese realizando mediciones de velocidad en esta vía de la capital gallega. Este trabajo les ha permitido comprobar que son muchos los conductores que no cumplen los límites de velocidad establecidos. En este sentido, Xosé Sánchez Bugallo destacó que en los últimos años no se han registrado fallecidos en Santiago como consecuencia de un accidente de tráfico, lo cual es una demostración de que las medidas en materia de tráfico están teniendo un resultado muy positivo. “Houbo anos nos que tivemos ata 8 falecidos por accidentes de tráfico, e dende hai sete anos non morreu ninguén nesta cidade en suceso relacionados co tráfico. Así pois, poderíamos dicir que 50 ou 60 persoas salvaron a vida nestes anos”, señaló el regidor de la capital gallega.

Actualmente, en Santiago hay dos radares fijos: uno de ellos alterna su ubicación entre O Restollal y Conxo; y el otro está situado en el túnel del Hórreo. Además, son cinco las cámaras colocadas en distintos puntos de la ciudad que vigilan que nadie se salte un semáforo en rojo, los denominados fotorrojos: en Amor Ruibal, en la confluencia de Rodríguez de Viguri con la Praza de España; en la unión entre Romero Donallo y Frei Rosendo Salvado, en la avenida de Lugo, y en la Praza da Paz.

El alcalde también se refirió ayer a la puesta en funcionamiento del multamóvil. “Está traballando que se respeten as zonas de estacionamento para residentes, e partir de agora imos ver se están sobredimensionadas en Santiago, dado que contamos cun sistema de control efectivo desas prazas”, afirmó Bugallo en el programa Compostela en la Onda.

Los dos nuevos vehículos de control de estacionamiento, conocidos como multamóviles, comenzaron a sancionar el pasado jueves, tras un periodo de pruebas.

Tras su puesta en marcha, todos aquellos vehículos aparcados de forma antirreglamentaria en zonas de residentes, plazas exprés (de quince minutos máximo de parada) y espacios de carga o descarga se arriesgan a ser cazados por el objetivo de las cuatro cámaras que portan estos vehículos en el techo. El precio de la multa es de sesenta euros, si bien aquellos conductores que, una vez reciban la sanción, se acojan al plazo de abono voluntario de forma inmediata solo pagarán treinta euros.