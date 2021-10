Exigen depurar responsabilidades por el cúmulo de retrasos en Concheiros

Borja Verea, presidente de los populares compostelanos, reconoció estar quedándose sin adjetivos “para intentar explicar qué está pasando en la rúa Concheiros”, y lamentó que nadie asuma ningún tipo de responsabilidad. “La primera sería la política”, señaló, antes de apuntar que “los responsables públicos cuando nos equivocamos tenemos que reconocerlo, intentar corregirlo y explicarlo, pero aquí no hay ningún tipo de explicación, ni petición de disculpa, ni ningún tipo de responsabilidad política”.

Con esto, añadió que la empresa concesionaria de la obra también tiene parte de responsabilidad, y recordó que dicha compañía ganó el concurso público basándose en la brevedad de los plazos y en el perjuicio mínimo para los vecinos durante el período de ejecución de la obra. En este sentido, denunció que “es evidente que la empresa no está cumpliendo con el contrato adjudicado y más allá de las responsabilidades políticas habría que también empezar a pedir explicaciones, y en su caso sanciones, a la empresa contratista”.

Para el también diputado popular, “Concheiros o el muro del Pombal son el mejor ejemplo de lo que es el colapso en la gestión del ayuntamiento. No sabemos si por incapacidad, cansancio, agotamiento o falta de energía, ya que algunos responsables llevan 20 o 25 años gobernando y sería hasta comprensible”, y añadió que “los vecinos y comerciantes quieren, y se merecen, que las cosas se empiecen a hacer de otra manera”.

FONTIÑAS. Sobre la suspensión del mercadillo de Fontiñas, Borja Verea lamentó que “en los últimos 15 años, y sobre todo como consecuencia de la apertura de As Cancelas, Fontiñas ha sufrido tremendamente la competencia con este nuevo centro comercial, y esto generó una pérdida de la propia personalidad de Área Central, así entre todos tenemos que buscar soluciones”. Añadió que “la ciudad tiene una deuda pendiente con Área Central y Fontiñas, y de esto tendrían que ser más conscientes los que en su momento autorizaron As Cancelas”.

En ese sentido reconoció que no le pareció mal en un principio la propuesta del concello de intentar revitalizar la zona con un mercadillo, “todas las propuestas que puedan ayudar a Fontiñas y Área Central las vamos a apoyar. En cambio, criticó “que la manera de hacerlo no fue la más afortunada con falta de transparencia y sin escuchar a los vecinos”, e invitó a que “entre todos empecemos a pensar seriamente cómo revitalizar de verdad y de una manera consolidada y no provisional Fontiñas y especialmente Área Central”.

MURO POMBAL. En el caso del muro del Pombal afirmó que “ni desde el punto de vista de la seguridad ni de la estética se está cumpliendo” y alertó de que “en la parte pública del muro del Pombal no se está haciendo absolutamente nada”. Verea aprovechó para recordar además que en el PP de Santiago “desde el primer momento apostamos por una solución integral a través de una orden ejecutiva en el momento en el que se produjo el derrumbe, y estamos viendo que pasados dos años el ayuntamiento ni está ni se la espera”.

Aclaró que “nosotros nos abstuvimos en la comisión de patrimonio porque mantenemos el criterio de que la solución tiene que ser integral tanto de la parte pública como de la privada y es lo que vamos a seguir defendiendo”. Verea lamentó también no ver “una solución integral a corto plazo” y calificó de paradoja el hecho de que en “la parte privada se esté avanzando y en la parte pública los responsables municipales todavía están a la espera de explicarnos cuál es el proyecto”.

ESPIÑEIRA. Para Verea Fraiz, el problema del ayuntamiento de Santiago pasa también por “una pérdida de sensibilidad y de puesta en valor de los pequeños detalles muchas veces tan importantes”. Un ejemplo de esa falta de sensibilidad es “la falta de reconocimiento a Julio Ferreiro y a lo que hizo y cómo está transformando una zona, o una pequeña calle, que solo con ilusión y esfuerzo de un vecino se ha convertido incluso en un reclamo turístico”, afirmó el presidente del PP.

Cuando el propio Concello no reconoce a un vecino que lleva a cabo tal esfuerzo, se evidencia la falta de sensibilidad por parte de los responsables municipales, y “lo vivimos ahora con Julio, pero también lo vivimos con el Verderón, con la polémica de las medalleiras, la prohibición del carro de los helados en Porta Faxeira y en los últimos días también con la fuente de Concheiros”, detalles del día a día que, para el diputado popular, “son indicadores de esa pérdida de sensibilidad de los actuales dirigentes municipales”.