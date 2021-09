Exigen mayor agilidad con el contrato de limpieza urbana

El grupo municipal popular hizo pública ayer una solicitud dirigida al gobierno local, reclamando una “maior atención e dilixencia”, en la tramitación del proceso del nuevo contrato del servicio de recogida de residuos y limpieza de la ciudad. En ella aluden a que la situación actual está “incumprindo as previsións anunciadas e mesmo as prescricións contidas nos pregos da contratación”.

A este respecto, los populares señalan que la evaluación del sobre dos, que es en el que se recogen los criterios cualitativos de las ofertas presentadas, “debería ter sido realizada a principios do mes de xullo, sen que ata o de agora de teña producido”.

Todo ello destacan a pesar de que el plazo viene determinado en el pliego de licitación que señala un plazo “máximo” de veinte días hábiles para llevar a cabo esa evaluación después de la apertura de los sobres, que tuvo lugar el pasado nueve de junio.

Para el grupo popular, la demora en la evaluación de este sobre con los criterios cualitativos trae consigo “que se incremente a tardanza de todo o proceso”. En este sentido, recuerdan que la apertura del sobre número tres, que es el que contiene las proposiciones económicas, únicamente se podrá llevar a cabo, “tal e como sinala o prego”, después de la resolución respecto del sobre número 2.

Denuncian que “este retraso non é o único que acumula o goberno neste contrato”, ya que se viene a sumar al de la licitación del propio concurso, que se había anunciado para finales de julio de 2020, “e que finalmente se produciu en abril de 2021”.

De esta forma, afirman, la adjudicación “continúa acumulando novos retrasos sen que o goberno dea mostras dunha mínima preocupación e sensibilidade por un servizo básico e indispensable”.

Un servicio que, además, “presenta múltiples eivas e está a xerar continuas queixas relacionadas co estado dos colectores, as frecuencias na recollida, a extensión do servizo ou a atención singularizada a residuos específicos como as xiringas”.