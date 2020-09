Familias de La Salle piden jornada continua en Infantil y Primaria

Los alumnos de Infantil y Primaria de todos los centros que tiene La Salle en España, incluido el de Compostela, han tenido históricamente jornada partida: lunes a jueves de 9.30 a 13.00 h y de 15.00 a 17 h; y viernes de 9.30 a 14.00 h. Ahora, más de 200 familias solicitan que se considere cambiar a jornada continua. “Baseamos a nosa petición en criterios sanitarios, co obxectivo único de garantir a seguridade e a saúde dopersoal docente e non docente, do alumnado, pero tamén de garantir as condicións pedagóxicas e educativas, que é o noso interese superior”, se puede leer en el escrito que firman las familias.

Ese texto se enviará mañana a la Consellería de Educación para solicitar su mediación, así como al ANPA del centro y a la dirección de La Salle. Consideran que, después de haber abierto el debate, el centro tomó la decisión de mantener los mismos horarios sin tener en cuenta la opinión de los usuarios: “Unímonos para expresar o noso malestar pola decisión do centro, que non consultou en ningún momento aos pais e nais sobre a mesma”.

Consideran que Educación podría intervenir para conseguir ese cambio de horarios, ya que “coñecemos que a inspección educativa da Consellería de Educación non puxo ningún obstáculo ó cambio de xornada, posto que está sendo moi flexible con todas as peticións dos centros educativos que solicitan a xornada única, posto que é unha medida preventiva máis de saúde publica que se incluíu en moitos dos protocolos educativos establecidos ante a crise sanitaria”.

Una de las madres que está a favor de pasar a jornada continua es Carmen Chao. Reconoce que el horario actual beneficia a las familias ya que abre las puertas a una mejor conciliación. “Pero en este momento muchos estamos dispuestos a hacer un esfuerzo para reducir lo máximo posible el riesgo de contagio”, puntualiza. Insiste en que los motivos son sanitarios y que se solicita una medida puntual para este curso.

Pese a este texto conjunto, otras familias que llevan a sus hijos a La Salle siguen siendo partidarias del horario partido con el que comenzó el curso el pasado día 10.