Familias en situación de vulnerabilidad perciben ayuda en la vuelta al cole

Habiendo pasado ya los primeros días de clase y con la nueva normalidad de vuelta a las aulas desde el pasado jueves, se hacen evidentes las dificultades que muchas familias enfrentan de cara a este nuevo curso. Haciéndose eco de la cuesta que supone septiembre para los padres de familia, la Fundación Amigos de Galicia ha querido contribuir ayudando con los gastos que suponen la vuelta al cole a las familias gallegas en situación de vulnerabilidad a través de la entrega de material escolar a los menores en esta situación.

Así, bajo esta actividad que se enmarca en la campaña de material escolar ‘Nas súas mochilas o seu futuro’, la fundación dio por iniciada ayer su labor repartiendo un total de 46 mochilas a 26 familias de la capital gallega. Estas mochilas cuentan con material escolar para que estos alumnos atendidos por la entidad y evaluados con un informe social, puedan comenzar las clases en igualdad de condiciones. En ellas pueden encontrar una gran diversidad de materiales como libretas, lápices, ceras, gomas, compás, reglas, material de dibujo para los más pequeños, dispositivos electrónicos, flautas, botellas isotérmicas, entre otros.

Con todo, el mes de septiembre está siendo más pronunciado que nunca para las familias gallegas pues con la subida de los precios de los libros de texto y de material escolar debido a la inflación, ha alcanzado hasta un 25% con respecto al año pasado, lo que supone un esfuerzo extra. Además, las ayudas escolares de las administraciones públicas este año no incluyen la etapa infantil, por eso Fundación Amigos de Galicia centra sus esfuerzos en edades comprendidas entre los 3 y los 6 años.

Esta iniciativa se desarrollará a lo largo de todo el mes en diferentes municipios de Galicia y se hace posible gracias a la participación de entidades, empresas y personas que están colaborando en la campaña ‘Nas súas mochilas o seu futuro’. La entidad, además, en su lucha contra la brecha digital, cuenta con un programa de digitalización debido al elevado número de solicitudes recibidas por parte de familias gallegas con menores a cargo, que no cuentan con los medios informáticos ni con la conexión a internet que estos necesitan para seguir el curso académico en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros.

UN RESPIRO. Esta vuelta al cole para las familias en situación de vulnerabilidad supone un gran sacrificio. Susana, madre soltera que ha recibido ayuda de la Fundación Amigos de Galicia a través de esta campaña, afirma que la aportación que recibió le ayudó mucho porque “este año mi hijo empieza el colegio y si no hubiera recibido esta ayuda los gastos hubieran superado los 500 euros entre comedor, material, uniforme, etc. La ayuda que recibí me ha aliviado muchísimo.”. Esta familia recibió un libro valorado en 128,59 euros comprado por la entidad para el menor de 2 años que comienza el colegio este año.

Susana recurrió más de una vez a las administraciones públicas y se le negaron subsidios en varias ocasiones. Asegura que las personas “que cobran ayudas como el Ingreso Mínimo Vital o la RISGA no disponen de más apoyos y es muy complicado para ellos incluso encontrar una vivienda de alquiler”. Por eso agradece a la fundación que, “aunque piden muchos documentos y acreditaciones, una vez los tienen son rápidos y te ayudan en todo lo que pueden”.

Además, Susana insiste en trasladar a las administraciones públicas que le gustaría “que tengan en cuenta a las familias monoparentales que necesitan más ayuda para no caer en la exclusión social. Si a las familias con dos hijos en las que fallece un progenitor se las considera familias numerosas, las madres y padres solteros también deberían tener esa consideración, ya que no recibimos pensión de viudedad y estamos mucho más desamparados.”