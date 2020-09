Feijóo e o alcalde Santiago coinciden en "reformular" o Xacobeo coa expectativa de que se prorrogue

SANTIAGO. EP. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e o alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, coincidiron este martes na necesidade de "reformular" o Xacobeo 2021 dada a nova conxuntura marcada pola covid-19; coa expectativa de que a prórroga até xullo de 2022 que do Ano Santo piden os gobernos local e autonómico concrétese. Tras este encontro entre o rexedor e o mandatario galego, ambos destacaron o ambiente cordial e de "colaboración" non só da cita deste martes en San Caetano, na que abordaron proxectos estratéxicos para a capital galega, senón da relación entre ambas as administracións. Feijóo deu as grazas a Bugallo pola actuación do Concello na xestión da pandemia.

En canto a "reformular" o Xacobeo, o presidente galego explicou que a Xunta ten un documento, que analizará con maior profundidade co goberno local, pero que apunta á necesidade de recorrer á "imaxinación" para modificar os plans dun Ano Santo no que os macroconcertos, por exemplo, salvo un cambio significativo na situación epidemiolóxica, desaparecerán da axenda.

En canto á prórroga do Ano Santo, Feijóo destacou que Bugallo tamén o ve "procedente". "Pensamos que é o correcto e seguro", esgrimiu o xefe do Executivo autonómico, quen, após solicitar o apoio do Rei Felipe VI, confía en "atopar" na Igrexa compostelá (que xa se mostrou favorable) e en Roma a "complicidade" precisa para lograr a autorización pertinente. "De lograr esta autorización e facerse esta prórroga sería histórico", resolveu.

RELANZAMENTO DOS PREPARATIVOS

Tamén este martes, a Comisión para o Ano Santo 2021 volveu reunirse no Centro de Acollida de Peregrinos para analizar a marcha dos preparativos do Ano Xubilar que se iniciará coa cerimonia de apertura da Porta Santa, o 31 de decembro deste ano.

Relanzar o calendario de visitas da imaxe do Santiago Peregrino polas distintas parroquias da Arquidiocese foi un dos asuntos abordados polos membros desta comisión, como preparación espiritual dos diocesanos á celebración do Ano Santo.

Tamén se estudou a distribución da 'Guía Espiritual da Peregrinación a Santiago', un libro recentemente editado pola citada comisión e polo Arcebispado, que será unha publicación de referencia para os peregrinos no seu camiño cara á Catedral compostelá, onde repousan os restos do Apóstolo Santiago. No encontro informouse tamén das actividades culturais previstas.

EDAR E INTERMODAL

No encontro, tamén estiveron sobre a mesa as grandes infraestruturas da cidade: a estación intermodal e a nova estación depuradora de augas residuais (EDAR). "Imos apostar para que estas dúas infraestruturas de incorporen ao Fondo de Reestruturación Europeo", trasladou Bugallo.

Así mesmo, aínda que a intención é que todos os recursos cheguen desde este fondo, Feijóo comprometeu apoio financeiro da Xunta para esta infraestrutura no caso de que non se consiga "o cento por cento dos fondos necesarios". Tamén achegaría fondos o Concello.

Sobre a estación intermodal, o presidente galego ratificou que a intención da Xunta é "entregala a finais de 2020, tanto a estación de autobuses como a pasarela".

No encontro tamén se ratificou o compromiso co hub biotecnológico da Sionlla.

MÁIS PROFESORES

Nunha reunión "franca", en palabras de Bugallo, o rexedor e o presidente galego tamén abordaron outros temas de interese conxunto como os compromisos de mellora no ámbito hospitalario --no Hospital Clínico e no centro de saúde de Conxo--, a construción da residencia de maiores de Ou Restollal, e as obras na Catedral, na Cidade da Cultura ou no Museo do Pobo Galego.

Sobre a residencia, Feijóo indicou que o compromiso é iniciar a obra este ano e tamén lembrou que, coa súa construción, en colaboración coa Fundación Amancio Ortega, a cidade contará con 120 novas prazas.

Finalmente, no ámbito educativo destacou o reforzo do cadro de profesores na cidade, con 66 máis en Educación Secundaria e 23 máis en Infantil e Primaria.

Feijóo tamén agradeceu o traballo que está a realizar o Concello no ámbito da limpeza dos centros escolares e na prestación do servizo de comedor. Preguntado sobre o custo deste servizo, o alcalde defendeu que o Concello "asume a responsabilidade" e, se corresponde esixir posteriormente financiamento pola competencia, analizarase e darase de ser o caso.

O presidente, pola súa banda, insistiu en que cada administración se ocupa das cuestións que lle incumben. Sobre financiamento, lembrou que os municipios tamén pediron ao Goberno un fondo específico para asumir os custos extra da pandemia. "Pero a min non se me ocorre dicir que o alcalde de Santiago me axude a contratar profesores", concluíu.