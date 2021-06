Feijóo y monseñor Barrio se ‘ganan’ al papa y toma fuerza la anhelada visita

“El papa Francisco conoce muy bien a los gallegos, aprecia a nuestro pueblo y eso ayuda mucho”. Fueron las primeras palabras del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras el encuentro que mantuvo ayer con el obispo de Roma en el Vaticano. El mandatario gallego confirmó que invitó oficialmente al papa a peregrinar a Santiago en el contexto de este Año Santo; y que la respuesta del pontífice fue una declaración de estima hacia el pueblo gallego, con el que estuvo en contacto muy directo durante su vida en Argentina. En una comparecencia en la plaza de San Pedro, Feijóo explicó que el santo padre comentó durante la audiencia privada, que se celebró en la Biblioteca del Palacio Apostólico, que en Buenos Aires tuvo mucha relación con españoles, y que allí eran todos gallegos. Además, detalló las calles que frecuentaban y también hizo referencia al centro gallego.

Como ya avanzó EL CORREO, en el encuentro se le trasladó al sucesor de San Pedro una “invitación formal” para peregrinar a la ciudad del Apóstol con motivo del jubileo compostelano; así como el agradecimiento por la prórroga hasta finales de 2022 por causa de la pandemia. El mandatario gallego también subrayó el aumento de peregrinos de los últimos días: durante este último fin de semana llegaron más personas que en todo enero, febrero y marzo juntos, destacó. Además, hizo hincapié en que “peregrinar a Galicia es seguro y hacer el Camino es seguro, pues es siempre al aire libre. Espero y deseo ver al papa peregrinar a Santiago en 2022, pero esto dependerá de su decisión”, añadió.

Por su parte, el arzobispo de Santiago comentó ante los medios tras la audiencia en San Pedro que “el papa ha estado muy cariñoso con nosotros”. Monseñor Barrio añadió que el “motivo era agradecerle que haya prolongado un año más el Año Santo”. Además, como estaba previsto, “le he explicado toda la programación pastoral que hemos hecho con esa inquietud y esa preocupación de decir que el Año Santo sea un año de conversión y de reconciliación”. Al ser preguntado por un posible viaje apostólico, el prelado gallego aseguró que “vivimos con esperanza siempre, y más estando en Santiago. En ese sentido, vivimos con esa esperanza de que pueda ser factible que el papa Francisco venga a Compostela”. Por otra parte, en declaraciones a Cope, el arzobispo insistió en que la audiencia “ha sido muy agradable” y “he salido muy esperanzado por la preocupación y el interés que el papa ha demostrado con la celebración del Año Santo”. “Le he dicho: santidad, nos alegraría que también usted fuera peregrino a Santiago y allí calzara las sandalias de la esperanza, que son las que les queremos poner a todos los peregrinos que llegan a Santiago”. Asimismo, también comentó la frase con la que se despidió el vicario de Cristo en la Tierra: “Santidad, Dios nos ayuda y el Apóstol Santiago”.

REGALOS. Fuentes vaticanas consultadas por EL CORREO señalaron que Francisco mostró en todo momento una actitud distendida y también gran interés por todo lo que le relataron los dos representantes gallegos sobre el fenómeno de las peregrinaciones a Compostela; y también por el rico patrimonio histórico, artístico y cultural de Galicia. El papa prestó también gran atención a la descripción que tanto Feijóo como monseñor Julián Barrio realizaron de los regalos que le llevaron: un libro sobre los pazos de Galicia, y también un ejemplar de La Catedral de los Caminos, la completísima obra que estudia la basílica que custodia los restos del Apóstol. Además, el presidente también le obsequió con una gran concha, símbolo de la Ruta Jacobea, a la vez que el arzobispo le entregó una medalla conmemorativa del Año Santo y una caja de Piedras de Santiago, bombones típicos de la ciudad, para degustación del sumo pontífice.

“Pensamos que le gustaría tener lo que tienen los peregrinos y pisar una de las conchas como ellos y me dio la sensación de que le gustó y espero que pueda pisarla”, declaró Núñez Feijóo, antes de explicar que “otro de los temas durante la reunión fue la campaña de vacunación”.

LAS POSIBILIDADES. El papa tiene en su mesa todas las invitaciones necesarias para que en el Vaticano empiece a funcionar la maquinaria para un posible viaje a España. Le ha invitado el rey Felipe VI, el presidente del Gobierno, el de la Conferencia Episcopal, el arzobispo de Santiago... además de otros representantes de ciudades de nuestro país, como Manresa, Ávila o Toledo en audiencias similares a la que se produjo ayer. “El papa habitualmente recibe en audiencia oficial, con la trascendencia que ello supone, a jefes de estado y, de vez en cuando, a algún primer ministro. Estas audiencias a presidentes de comunidades autónomas o alcaldes de ciudades españolas son algo excepcional. Todos le invitan a visitar su ciudad y el papa, salvo a Guadalupe, con los que se disculpó, no les dice que no. Es un síntoma de que entre sus deseos está visitar pronto España”, aseguraba ayer a este periódico desde Roma un reconocido vaticanista.

Con esto, apuntaba que existen varios factores que influirían en un posible viaje apostólico a nuestro país, que se anunciaría no antes de tres o cuatro meses de producirse: la evolución de la pandemia, la propia salud del papa, que aunque es buena sufre una dolencia crónica de ciática; y también la situación política de España. De esta última dependería el modelo de visita: un viaje largo de varios días como el que realizó recientemente a Irak, una propuesta que le permitiría estar en varias ciudades españolas, “que es lo que pienso que ahora más le gustaría a Francisco”; o bien una peregrinación corta, “como la que hizo a Fátima”, de un máximo de dos días, pasando por Compostela y Manresa, con motivo del Año Santo jacobeo y del 500 aniversario de la conversión de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, a la que el papa pertenece.

En todo caso, este experto incide en el interés del papa por visitar España a corto plazo: “Teniendo en cuenta que el Año Ignaciano concluye el 31 de julio de 2022, todo apunta a que la visita se produciría antes de esta fecha, muy probablemente entre junio y julio del próximo año”, vaticina, al tiempo que recuerda que el papa, quien siempre ha mostrado una prioridad por acudir a países donde los cristianos sufren represión o donde la población está sumida en la pobreza o la marginación, tiene pendiente, “a estas alturas de la película, tras nueve años de pontificado”, visitar los tres grandes países europeos: España, Francia y Alemania.