Felicidades para monseñor Barrio

Quiero felicitar expresamente a D. Julián Barrio, nuestro querido y respetado sr. Arzobispo, por su magnífico artículo publicado en EL CORREO GALLEGO del miércoles, 9 de Noviembre, y con cuyo contenido coincido plenamente.

En efecto, es la dignidad de la persona humana, su triple naturaleza, individual, social y universal y su libertad, contenida en su libre albedrío, junto con la justicia y la solidaridad, los principios y valores que conforman el humanismo cristiano como eje principal en el que se asienta Europa, además de la Ilustración y las civilizaciones griega y romana. Europa como Comunidad Ética de Valores que comparten todos los ciudadanos europeos, creyentes o no, sean conscientes de ello o no. Y es esa base ética cristiana la que ha conseguido el mayor grado de libertad, igualdad, justicia, prosperidad, solidaridad y paz para los habitantes de Europa en su muy agitada historia. Estándares, por cierto, no superados en ninguna otra parte del mundo que no siga la tradición Europea, y todo ello a pesar de sus deficiencias debidas fundamentalmente a los egoísmos.

Y es esa Comunidad Ética de Valores sustentada de manera muy importante en el humanismo cristiano de la que, en efecto, no deberá apartarse Europa, una Europa Unida, si quiere sobrevivir y continuar siendo un referente, por supuesto siempre mejorable, de convivencia y de justicia social.

Gracias, sr. Arzobispo.