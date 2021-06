Felipe VI: “El Camino forja una comunidad más amplia sin por ello borrar el sentido de pertenencia de cada hombre o mujer”

El rey, Felipe VI, ha inaugurado este jueves en Santiago el primer Congreso Mundial Xacobeo en un acto que tuvo lugar en el Salón Noble del Pazo de Fonseca. El monarca afirmó en su intervención que “la primera gran virtud de la Ruta Xacobea, que hace de ella una de las tradiciones más longevas, es hacer compatible lo local y lo global en un tiempo, además, en el que ambos términos se encontraban separados por una distancia inconmensurable. El Camino forja una comunidad más amplia sin por ello borrar el sentido de pertenencia de cada hombre o mujer que atraviesa el Pórtico de la Gloria. Y lo hace con peregrinos de muy diferentes culturas, realidades y formas de ver el mundo”. Siguió indicando que “la segunda aportación de la tradición xacobea consiste en reafirmar la vigencia de valores compartidos por gentes de orígenes muy diversos. A pesar de las fronteras, de los conflictos y de las ideologías opuestas, existe un sustrato común sin el que la atracción del Camino sería inexplicable. Por ello, no es sorprendente que en los testimonios que se recopilan de los peregrinos haya siempre referencias al reencuentro con uno mismo, al sentimiento de hermandad con los demás caminantes, a la comunión con la naturaleza o al sosiego que se siente cuando se culmina una etapa”. “La luz que aquí nació llega a todos los rincones del planeta”.

Parte de la alocución de Felipe VI fue en gallego y trató en ella de la tradición y de la pandemia, destacando el esfuerzo de los gallegos y gallegas para superar los malos momentos. “A miña presenza neste acto inaugural quere manter a tradición de tantos monarcas que alentaron, defenderon e espallaron a tradición xacobea, sabedores de que era a manifestación de inquedanzas arraigadas no máis fondo sentimento popular. Séculos despois, os Camiños de Santiago seguen a ser a expresión de desexos que forman parte do mellor da natureza humana. Como saben os peregrinos, eses Camiños tañen etapas duras nas que semella que non hai forzas dabondo para continuar. Neses momentos aparece a tentación de abandoar e esquecer os obxectivos marcados ao comezo da viaxe”.

“A pandemia e as súas secuelas económicas son un tramo moi difícil que precisou de grandes esforzos sanitarios e económicos, e quero aproveitar a miña presenza aquí para recoñecer o esforzo e a boa resposta do pobo galego para poder superar esta complicada situación acadando unha incidencia máis baixa da enfermidade”. “Ademais da súa resposta pertinente, afrontar un momento tan complexo tamén require dunha forza interior suplementaria que podemos atopar en tradicións que, malia nacer nun tempo e nun lugar, son hoxe universais. Así se demostra con este Congreso Mundial da Academia Xacobea”. El Rey finalizó su intervención manifestando su esperanza de volver a Compostela en el Apóstol para realizar la ofrenda.

Al acto también asistieron Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo; el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; el rector de la USC, Antonio López; y Xesús Palmou, presidente de la Academia Xacobea.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, empezó su intervención aludiendo a la figura de Alonso Fonseca y de un Colegio que recoge la historia de Galicia: convento, lugar de peregrinos, facultades, biblioteca... “El germen de la idea moderna de Europa está aquí”, dijo Feijóo. El humanismo del que hizo gala nuestro anfitrión, Alonso de Fonseca, inspira todo el Camino de Santiago. Se refirió el titular de la Xunta a Galicia como tierra de puertas abiertas a todas las culturas, e insistió en que desde aquí vuelve a alzarse una bandera para superar momentos difíciles. No dejamos de lado la ilusión de los peregrinos que “buscan acougo nos verdes castros”, afirmó antes de definir la comunidad autónoma como “destino seguro e cun sinfín de actividades” en el Xacobeo que supondrá un 10% del PIB “e máis de 70.000 postos de traballo”.

Los actos del programa del Congreso incluyen una mesa redonda sobre la génesis de los grandes textos jacobeos. Participarán Manuel Santos Noya, de la Universidad de Tübingen; Fernando López Alsina, catedrático de la Universidade de Santiago y miembro del Comité Internacional de Expertos del Camino, y Emma Falque Rey, catedrática de la Universidad de Sevilla. El profesor de la Universidad de A Coruña y directivo de la Academia Xacobea Eduardo López Pereira ejercerá de moderador.

ALFOMBRA FLORAL. El arte floral, una tradición con gran arraigo en Galicia, está presente en el primer Congreso Mundial Xacobeo. La Comisión Gestora de Entidades Alfombristas del Camino se sumará al programa de actos instalando en la sede principal del Congreso Mundial una réplica a escala de la Alfombra Mundial del Xacobeo. La creación, diseñada por Chinchón Miguel Ángel Laguna Villalobos, será realizada por alfombristas de Ponteareas y será adaptada para la ocasión con el escudo de la Academia Xacobea. Ocupará un local destacado del Salón Noble del Pazo de Fonseca. La misma alfombra, pero a gran tamaño, será realizada el 25 de julio con motivo de la jornada central del Año Santo en la plaza de la Inmaculada de Santiago. Ese mismo día serán confeccionadas en espacios emblemáticos de 260 ciudades de 30 países de los cinco continentes otras tantas alfombras con ese mismo diseño, pero adaptadas por cada una de las entidades que forman parte de la citada Comisión Gestora de Alfombristas del Camino.