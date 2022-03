Fercán vuelve a Santiago el próximo 11 de marzo para presentar su último álbum

MÚSICA. Luis Fercán presenta su nuevo álbum, Canciones completas desde una casa vacía, este 11 de marzo en su ciudad natal. El lugar de encuentro para poder disfrutar de su música será en la sala Riquela, en la rúa do Preguntoiro, 35. El cantautor cuenta en exclusiva a EL CORREO que en este evento se encontrará acompañado por una banda formada por una chelista, un pianista y un guitarrista. “En esta gira hemos tocado con banda solo en Madrid y ahora en Santiago”, destaca. Este nuevo disco, compuesto de ocho canciones, se grabó en una casa abandonada que estaba haciendo su abuelo y, cuando falleció, se dejó de construir. El autor compostelano quería conseguir ese sonido en la casa y lo consiguió. Además, tuvo de referencia a Deyarmond Edison, grupo que tenía Justin Vernon, antes de ser Bon Iver, porque tiene un sonido como de sala. Actualmente se encuentra de gira por toda España, pero la semana que viene estará por tierras gallegas, en vísperas de su cumpleaños, y confiesa que “siempre es bonito volver a casa, me hace ilusión este concierto, además es mi cumple el 12 y es una bonita forma de celebrarlo”. En esta cita musical se podrá disfrutar de sus nuevos temas, sin olvidar sus orígenes en la música y cantar la conocida canción 110. j. escobar