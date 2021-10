Férreo ‘marcaje’ policial para evitar el desmadre en la noche de movida

Santiago. De la euforia y la alegría de una noche de fiesta universitaria a las lágrimas y la más profunda tristeza en apenas unos segundos. “Es la primera multa que me ponen en la vida. Mis padres me van a matar cuando les llegue. ¿Hay alguna manera de cambiar la dirección de la notificación?” Son palabras de uno de los jóvenes que la madrugada de ayer fueron sancionados por hacer pis en la vía pública. EL CORREO presenció su conversación con un agente de la Policía Local. Estaba completamente abatido y en su rostro se podía observar el arrepentimiento. “No te preocupes, que no has matado a nadie. Pero la próxima vez lo pensarás dos veces antes de hacerlo”, le respondía el policía con la intención de tranquilizarle. Minutos antes, este diario era testigo de toda la escena, de cómo el chaval cambió el agua al canario en la puerta de acceso a una vivienda, la misma que baldeó poco después su propietario, con un cabreo que pagó regando con la manguera a los periodistas (y equipos tecnológicos) que cubrían la noche de movida.

Más allá de estos hechos, lo cierto es que la madrugada transcurrió sin incidentes de mayor trascendencia. En este contexto, algunos jóvenes quisieron trasladar a los medios que se desplazaron a este punto su malestar por el marcaje policial. “No nos dejan ni respirar. Es injusto que se trate de criminalizar a los universitarios. Solo queremos pasarlo bien y disfrutar un poco después de casi dos años muy duros para todos. Ahora que estamos vacunados deberíamos poder hacerlo, aunque parece que aquí somos los malos de la película”, declaró una joven estudiante de Farmacia en conversación con este diario, al tiempo que añadía que “me parece normal que se vigile que se cumpla el uso de la mascarilla o que se trate de prohibir el botellón en la calle, aunque pienso que es mejor que nos reunamos aquí al aire libre que en los pisos”.

En algunos momentos, la estampa que ofrecía la zona alta de Barrio Xardín recordaba a aquellos polémicos años de la movida compostelana, cuando rúas del Ensanche como la Nova de Abaixo o Santiago de Chile se convertían en una riada de miles de personas, atraída sobre todo por la oferta de ocio nocturno.

Ahora, con el inicio del curso, también se intensificaron las quejas de vecinos por los ruidos que imposibilitan su descanso. Ya no solo por el que se desprende de las fiestas en los pisos, sino también por el que alcanza las viviendas desde la calle. “Santiago es una ciudad universitaria y ello siempre llevará de la mano la fiesta estudiantil”, sentencia un alumno de la USC.