‘Fichado’ por conducir borracho, orinar delante de la policía y faltarle al respeto

SUCESOS. Ocurrió este miércoles de madrugada, al filo de las 02.10 horas, en la rúa do Hórreo. En este punto la Policía Local de Santiago interceptó un vehículo que mantenía una circulación extraña, por lo que procedió a someter al conductor a un control de alcoholemia. Los agentes sospecharon en cuanto entablaron conversación con el conductor que se podía encontrar bajo los efectos de alguna sustancia, lo que se confirmó en cuanto procedieron a realizarle la prueba de alcoholemia, que arrojó resultado positivo, por lo que se le comunicó la correspondiente propuesta de sanción. Pero el asunto no quedó ahí, puesto que el individuo bajó del turismo y no dudó en ponerse a orinar en presencia de los agentes, que le llamaron la atención y le advirtieron de que su comportamiento le costaría otra multa. Descontento con esta advertencia, el sujeto tampoco dudó en increpar a los policías por lo que también fue sancionado por falta de respeto y consideración a los agentes.

Pero este conductor no ha sido el único cazado bajo los efectos de sustancias prohibidas al volante en lo que va de puente festivo en Santiago. El lunes se propuso para sanción en San Roque a otro individuo que arrojó positivo en las pruebas de drogas. ecg