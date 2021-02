Fiebre por las plantas con @Plantitiscronica: la pandemia impulsa el hobby más natural para el hogar

“Con el inicio del confinamiento, a mí me dio por empezar a decorar la casa. Vi unas plantas en una página web que me gustaron mucho (a pesar de no haber tenido nunca predilección por ellas) y empecé a investigar para saber cómo cuidarlas. Poco a poco, fui aprendiendo, investigando y comprando más y más hasta llegar a las 160 que tengo ahora, aunque todavía no son muchas (conozco a alguno que tiene muchas más que yo). Es un hobby muy entretenido, terapéutico y desestresante, se lo recomiendo a todo el mundo”, explica Clara.

En cuanto a la formación previa a la creación de su cuenta, “trabajé como creadora multimedia, enfocada en el diseño gráfico, dirección artística y creación de vídeos. Estuve orientando a gente en las redes sociales, pero no me había llegado a plantear en ningún momento lo de llevar un proyecto así a cabo, no estaba entre mis planes”, desvela. “Me dejo llevar mucho, voy aprovechando nuevas oportunidades que se presentan ante mí y las disfruto. Así es cómo comencé en esto”, destaca Clara.

Como ya comentábamos, @plantitiscronica no está solo en Instagram, sino que también se ha expandido a plataformas más novedosas como Twitch, “es una plataforma que nunca había consumido, pero me parece estupenda. Instagram es la parte más preparada y visual de mi proyecto, pero Twitch es completamente diferente, es un poco como la jungla. En mis streams, puedo estar más libre, divagando y siendo más yo”, comenta. “Además, he empezado una sección muy interesante, Planterapia. En ella, atiendo a consultas y dudas de mis seguidores, y respondo a muchas de las preguntas que me hacen, todo en directo. Se vuelve fluido, cercano y mucho más cómodo, ya que ir contestando a todos uno por uno de forma individual me llevaría mucho tiempo”, explica.

Rematando la entrevista, Clara nos ofreció una reflexión acerca del cuidado de las plantas y su relación con nuestra propia salud. “Creo que, a veces, el hecho de tener que cuidar de un ser vivo hace que nos prestemos mucha más antención de la que nos prestaríamos si nada dependiera de nosotros. El cuidado tanto de plantas como animales hace que, en cierta medida, cuidemos de nosotros mismos. La salud de una planta creo que puede estar estrechamente relacionada con la salud de las personas, lo que sus necesidades básicas (fisiológicamente hablando) se refiere: un equilibro de una buena iluminación, buena temperatura, buenos alimentos y buena hidratación. Además, también quería apuntar, aunque no recuerdo dónde lo leí, pero me pareció muy gracioso y acorde con las posibilidades que tenemos ahora la gente joven y es que... se dice por ahí, que ahora, las plantas son las nuevas mascotas y las mascotas los nuevos hijos”, nos cuenta Clara.