Fin a la invasión de camiones y al caótico reparto de mercancías en la zona vieja

Si hay algo que saben bien aquellos que transitan las rúas del casco histórico por las mañanas es el problema que supone la descoordinación en el reparto de mercancías. Los camiones y furgonetas invaden cada día la zona vieja, dificultando –o directamente impidiendo– el tránsito de peatones, además de dañar el pavimento centenario. En alguna ocasión incluso se llegaron a deteriorar paredes o fuentes del entorno.

La solución a esta situación es uno de los retos que afronta el ejecutivo municipal. Para ello, es necesario aprobar la nueva ordenanza general de circulación, cuyo borrador se encuentra estos días en período de exposición pública. El documento abarca prácticamente todos los aspectos relacionados con el tráfico y la movilidad en la ciudad, incluido el relativo a las bicicletas, que centró el debate de la aprobación del borrador por el Pleno el pasado 30 de junio.

EL CORREO pudo hablar con el concejal de Mobilidade, Gonzalo Muíños, quien confirma que “la intención es llevar la aprobación definitiva de la ordenanza al Pleno ordinario del mes de octubre”. Para poder dar ese paso es preciso resolver primero las alegaciones que previsiblemente habrá al texto provisional; luego la aprobará el Pleno y saldrá a exposición pública durante un período determinado; y finalmente entrará en vigor. “Esperamos tenerla lista para principios del año que viene”, estima Muíños.

Características. El nuevo reglamento establece tres zonas diferenciadas para el horario de carga y descarga: el casco histórico, la praza de Abastos y el resto de la ciudad. El general será de 7.00 a 10.00 horas, pero en intramuros acabará una hora antes, a las 9.00 h. Para el Mercado, y con el fin de que los compradores no tengan que esquivar a los vehículos, se planea establecerlo de 6.00 a 8.00 horas.

Actualmente, el reparto en la almendra está dividido en varias zonas, cada una de ellas con un horario distinto, lo que acaba generando confusión. La nueva ordenanza pretende reunificarlo –salvo la excepción del mercado– para que todos los negocios de la zona histórica tengan el mismo trato en este sentido.

Smartiago. Cuando entre en vigor la ordenanza se cambiará el horario de acceso al recinto de intramuros, pero no las ubicaciones, que se mantendrán. Lo harán de momento, mientras no entre en vigor una de las actuaciones estrella del proyecto Smartiago centrada precisamente en el reparto de mercancías en la almendra. Para entonces se establecerán tres localizaciones –Rodrigo de Padrón, Xoán XXIII y Fuenterrabía– en las que los camiones descargarán su mercancía, y desde ahí se llevará en vehículos eléctricos al resto de la zona vieja. Con todo, aún no existe un plazo de puesta en marcha puesto que es necesario licitar varios contratos antes, además de establecer un período de prueba ya que algunos de los automóviles serán autónomos, es decir, que funcionarán sin conductor.

Muchas otras cuestiones. El borrador de la nueva ordenanza de circulación, que se puede consultar en la página web municipal, regula otros aspectos vitales en la movilidad de la ciudad. Por ejemplo, se menciona la creación de zonas cien por cien peatonales en las que no podrán circular vehículos excepto bicicletas, y a una velocidad máxima de diez kilómetros por hora. Esto facilitará al gobierno municipal la creación de nuevas áreas con estas características, como la proyectada en el Campus Sur tras su remodelación.

También existen las denominadas zonas de encontro, que son aquellas en las que conductores y transeúntes conviven. Por ejemplo, el cruce de Xeneral Pardiñas con Montero Ríos o la nueva plaza de Exeria que en las próximas semanas se inaugurará en la avenida de Lugo, en el cruce de Concheiros.

Bicicletas. Pero sin duda el aspecto que más ha centrado el debate de la nueva ordenanza de tráfico es el del artículo 27, referido a las bicicletas. Gonzalo Muíños insiste en que la situación para los ciclistas “va a ser más permisiva que la actual”. Pero lo cierto es que durante el debate de aprobación, tanto la oposición como la asociación Composcleta presentaron sus quejas ante lo que consideraron un texto que “limita e castiga o uso da bicicleta como medio de transporte na cidade”.

El ejecutivo local, que gobierna en minoría con diez ediles, se vio obligado a aceptar algunas de las propuestas de la oposición. Así, si en un primer momento se pretendía prohibir la circulación de las bicis por el casco histórico, en el borrador ahora se habla de que “poderán circular sempre que respecten a sinalización existente, a preferencia de paso das persoas que se desprazan a pé e a velocidade máxima de 20 kilómetros por hora”.