Fin de fiesta de ‘Prima20’ con tres actividades en el barrio de San Pedro

COMERCIO. Prima20, la fiesta del comercio local, celebra hoy su última jornada con una programación especial en el barrio de San Pedro. En la primera entrega de esta iniciativa para reactivar el comercio de proximidad, que se celebró entre el 25 y el 28 de junio, y cuyo epicentro se situó en El Ensanche, el cartel incluyó animación de calle, actividades de magia y música, entre otras muchas opciones. En este sentido, la tienda Sucre & Firenze, situada en la rúa do Hórreo, decoró su escaparate de un modo especial con motivo de Prima20. El programa de hoy arranca a las 12.00 horas con un Menú de contos a cargo de Charo Pita, en la plaza de la iglesia de San Pedro. Ya por la tarde, a las 18.00 horas, el campo da Angustia acoge una sesión con As Armadanzas. Y Muiñeiros do Sarela recorrerá las calles de San Pedro y de Concheiros, a partir de las 19.00 horas. redac.