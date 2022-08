FiveCast es la nueva red social con la que se conecta a través de la voz

FiveCast surge de la ‘idea loca’ de un médico de familia, Nicolás Carbone. Nacido en Uruguay pero con corazón gallego desde 2004, año en el que llegó a tierras galaicas, ejerce en el centro de salud de Porto do Son. Esta novedosa red social nace tras leer un reportaje sobre una joven y una señora mayor que en pleno confinamiento se convirtieron en amigas, a través de una llamada diaria, sin haberse conocido en persona con anterioridad. Tal hecho hizo reflexionar al sanitario sobre cómo de una manera tan primitiva dos mujeres que ni se ponían cara podían crear una unión tan fuerte a través de un teléfono fijo.

El inicio. Partiendo de una experiencia tan curiosa, el uruguayo comentó con su pareja sobre la idea que le rondaba en la cabeza, y que consistía en crear un espacio donde “alguien tiene algo que decir y alguien tiene algo que escuchar”. Sin embargo, iba pasando el tiempo y los presupuestos solicitados para crear una plataforma con las características que solicitaban se convirtieron en todo un reto: los precios eran desorbitados. Parecía que la intención de crear algo novedoso chocaba con la dura realidad, hasta que llegó el día en que se topó con la empresa informática Invbit, y el sueño se convirtió en verdad al crear el software de lo que ahora se conoce como FiveCast.

Antes de eso, el proyecto comienza a coger impulso cuando Nicolás le comenta la idea a su compañero de profesión Francisco Alonso, médico en Urgencias del compostelano CHUS. Y la respuesta es “genial, vamos, cuenta conmigo”. Desde el 10 de enero hasta el 10 de abril los informáticos se pusieron a crear el software y en el mes de febrero de este año el médico de Porto do Son tiene una comida cordial con Pedro Sánchez, farmacéutico en Portosín, que a su vez es amigo de Francisco. En una conversación distendida se cuentan las novedades, Pedro escucha el concepto y se suma a la idea: “esto puede funcionar”. Así, se convierten en tres los que timonean esta aventura.

Temáticas. En esta red social los usuarios pueden participar con grabaciones de hasta cinco minutos de duración y escuchar las que han hecho otros sobre los temas que más les interesen. La forma de uso es “puedes seguir y que te sigan”. El programa contiene distintas temáticas que el propio usuario clasifica según lo que considere de más interés. Los creadores relatan que “los temas que tienen más éxito son literatura, poesía y deportes”. Además, en la página web se puede encontrar “el tema del día”, que se basa en el criterio de estos tres sanitarios leyendo las noticias de la jornada. También existe una sección del Camino de Santiago: “queremos que los peregrinos cuenten sus vivencias en cada etapa, a su vez puedan recomendar sitios para comer o visitar...y expresen cómo se han sentido en una experiencia tan única como es la ruta jacobea”, explican.

Los tres saben que lo más internacional que tiene Galicia es ese tesoro intangible de que “todos los caminos conducen a Compostela”. Nicolás desvela “queremos enfocarlo también a los medios de comunicación; que los periódicos, por ejemplo, hagan un resumen sobre las noticias del día y de esa manera el podcast promueva al medio, para así no tener que estar pendiente de la hora en la que salen los boletines diarios en la radio”.

En busca del nombre. La idea era clara, los informáticos estaban con las manos en la masa, pero no había un nombre para lo que iba a ser esta nueva red social. Sin embargo, un día estaba Nicolás Carbone pescando hace 18 meses y pensaba “hay que ponerle nombre a esto y es un podcast”, quería limitarlo máximo a cinco minutos cada uno. Y en un momento, explica, “me mire la mano y dije ¿por qué no cinco? cinco son five en inglés, si son five es muy fácil de reconocerlo” y así para que “el logo sea justamente cinco dedos, le asocié el five al cast de podcast; de ahí surge el nombre de FiveCast”. Este juego de palabras consiguió definir el concepto que estaban buscando.

Anécdota. Esta plataforma consigue que las personas hablen sin tapujos sobre temas a los que se les debe dar visibilidad, como por ejemplo el VIH. Los fundadores cuentan que “no nos dejamos de sorprender: un chico de México, que es VIH positivo con pareja estable desde hace muchísimos años y tiene una carga viral indetectable, va dejando tres podcasts sobre la importancia de los controles del VIH y llevando un tipo de tratamiento adecuado. Para poder mantener una relación normal con su pareja, sin protección, sin el miedo al contagio”.

Estos audios fueron “una de las primeras declaraciones que más nos sensibilizó”, recuerdan, “porque fue como darse cuenta de que el corazón de nuestra idea alguien lo encontró en México”.

Objetivo público. Se creó con la intención de que todos aquellos que tengan algo que contar lo hagan. “La edad mínima va desde los 16 años en adelante con la política de privacidad, aunque en realidad solo con 12, si tienen autorización paterna como cualquier otro tipo de red social”.

Tanto Nicolás como Francisco y Pedro se han dado cuenta de que “la gente encontró un espacio, no solo para difundir lo que escriben, sino para compartirlo”. Y no exclusivamente eso, “porque le pueden poner su propia voz”. Nicolás explica que “es llegar al punto de ‘esto lo escribí yo y le pongo voz porque sé dónde acentuarlo y cómo llegar a transmitirlo’, y es muy fácil”. Sin duda, esta nueva plataforma apunta a ser la mejor manera de lograrlo.