Frenada la ‘operación Peleteiro’ con el rechazo del Pleno al proyecto actual

Tampoco será de esta. Estuvo realmente cerca, pero la ‘operación Peleteiro’ seguirá encallada a finales de 2022 y sin saber hasta cuándo. La propuesta de modificación del PXOM para cambiar los usos de la parcela del viejo colegio no encontró el acuerdo preciso en el Pleno. Precisamente, la falta de un consenso total entre las partes ha sido el motivo por el cual los grupos de la oposición no viabilizaron la propuesta, presentada por el Gobierno local.

Pese a la esperada buena voluntad política, tal y como se recordó desde Raxoi ayer, al final pesó la inseguridad jurídica para un documento que carecía del apoyo de los vecinos más cercanos a este espacio, así como de la propiedad de los terrenos, un fondo de inversión americano.

Sí estaban a favor, como habían declarado en estas mismas páginas y como hicieron con la participación de José Antonio Seijas en la sesión matinal en el Concello, las asociaciones de comerciantes, puesto que ahora temen que los dueños puedan desarrollar el proyecto para el que tienen licencia (uso aprobado en 2005 por unanimidad): la construcción de un gran centro comercial, con un hotel y una veintena de viviendas.

En lo que respecta a la votación, Compostela Aberta, Bloque Nacionalista Galego y el Grupo no Adscrito se abstuvieron en su decisión, mientras que el Partido Popular lo hizo en contra. Por lo tanto, los nueve concejales del Partido Socialista, dado que se precisaba mayoría absoluta (13 votos favorables) no fueron suficientes para que se aprobase inicialmente la modificación puntual del Plan xeral de ordenación municipal (PXOM) no ámbito do PERI-12.

PRIMÓ LA VOLUNTAD DE LOS VECINOS afectados. La decisión del Pleno viene a primar la voluntad de los usuarios de la Asociación Raigame, puesto que rechazaban tajantemente la propuesta. De hecho, una vez se conocieron los resultados, los representantes vecinales presentes en la sala aplaudieron la decisión, siendo expulsados de la misma, puesto que el público no puede manifestar opinión alguna durante el trascurso de la sesión.

En esta misma línea, los partidos de la oposición recriminaron al alcalde que no contase con el acuerdo de los compostelanos afectados, más todavía tras la postura tomada por Xosé A. Sánchez Bugallo en 2019, cuando los socialistas votaron en contra del plan de Compostela Aberta, cuando tenía el visto bueno de las familias, de los propietarios y de los comerciantes.

Asimismo, también recordaron las palabras del alcalde durante la última campaña electoral, indicando que aprobaría este proyecto, con pleno consenso, en apenas tres meses, pero han pasado ya casi cuatro años y no lo logró.

De la misma manera, se afeó que no hubiese una mayor comunicación con los residentes, intentando responder a sus plegarias, a pesar de que las aperturas de la plaza central se habían incrementado considerablemente, pensando, precisamente, en el soleamiento de las calles anexas.

¿QUÉ PASA AHORA? Una vez se desbarató la proposición de Raxoi para este baldón (calificación que utilizó en su día el primer edil), los propietarios del solar tendrían viabilidad para desarrollar los usos que marca el Plan General en la actualidad.

En todo caso, tanto el BNG como el PP pidieron al Gobierno que no decaiga en la posible tramitación de un cambio de usos, aunque no con esta propuesta. Así, le animaron a seguir negociando antes del final de la legislatura para que se pueda desarrollar un gran proyecto para el Ensanche compostelano.

Mientras tanto, y tras más de veinte años, todo sigue igual en el viejo colegio. Por el momento, ha primado la importancia de sacar una propuesta que tenga plenas garantías y que sea aceptada por todos, lo cual no será nada sencillo por los intereses enfrentados de unos y otros.

Por ello, el PSdG sacó un comunicado criticando gravemente la decisión tomada por la oposición, la cual, reiteran, impide que prospere un plan que mejoraba la vida de 26.000 vecinos y que contaba con el acuerdo de la mayoría de agentes sociales y comerciales implicados, como se mostró en la Comisión Mixta.