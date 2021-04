“Fue una sorpresa ver mis libros en el número uno de Amazon”

Durante el confinamiento se dispararon las ventas de harina y de artículos para hacer deporte en casa, porque a muchos les dio por cocinar y practicar ejercicio, pero también se recuperaron otros hábitos como la lectura. Así, uno de los géneros que más creció en la cuarentena fue el género chick lit, al que pertenecen títulos tan conocidos como El diario de Bridget Jones o Sexo en Nueva York. Sin embargo, fue una escritora novel la que encandiló a los lectores españoles con su Trilogía del Sofá, que se colocó durante varias semanas en el número uno de ventas de Amazon.

Un logro que en absoluto esperaba la compostelana Diana Pardo Varela, cuando por fin dio el paso de autopublicar sus libros en esta plataforma. “En 2020 llegó la explosión del género chick lit, que fue lo más leído en el confinamiento y la Trilogía del Sofá llegó al número 1 de ventas de Amazon en varias ocasiones y estuvo durante todo el año en el top 100. Para mí fue un sorpresa total, porque cuando escribes, como es algo que te sale de forma natural, tampoco le das valor y te preguntas ¿A quién le puede interesar esto? Ahora me arrepiento de no haber dado el paso antes”, cuenta Diana Pardo a EL CORREO GALLEGO.

“Llevo escribiendo toda la vida, lo hacía para mí, pero hace tres años conocí a Ana Nieto, experta en marketing de libros y le comenté que tenía varios títulos acabados y le pasé la Trilogía del Sofá. Ella me dijo que la tenía que publicar. Fue mi guía y me dio ese empujón que me faltaba y con su ayuda salió a la venta en Amazon, en 2019, la Trilogía del Sofá”, recuerda la escritora.

Tras ese inesperado éxito, la reconocida agente literaria Sandra Bruna se puso en contacto con ella para representarla y después llegó la editorial, Ediciones Urano, que es la que acaba de editar su nueva novela, Abril descubre el mar y los helados de fresa, que además ha hecho realidad el sueño de Diana de ver su trabajo en los escaparates de las librerías, compartiendo protagonismo con el mismísimo fenómeno Los bridgerton.

En este nuevo trabajo, la autora compostelana quiso ir un poco más allá y en él aunó dos de sus pasiones: la escritura y el desarrollo personal. “Quería hablar de temas sociales peliagudos, que todavía son tabúes, y también abordar la cuestión del desarrollo personal, que en Abril está muy presente. Me di cuenta de que en las relaciones de pareja todavía hay mucho revuelo cuando la mujer es la mayor y de hecho, en parte, me inspiré en la historia de amor del presidente de Francia Emmanul Macrom y su mujer, Brigitte Trogneux, porque hubo muchos comentarios demoledores hacia ella”, cuenta Diana.

Con su nuevo libro, Diana quiere aportar su granito de arena a una cuestión que todavía sigue siendo tabú. “Joe Biden tiene la misma diferencia de edad con su mujer, pero en este caso él es el mayor, sin embargo al presidente de los Estados Unidos no se le juzgó como a la esposa de Macrom. Por esta razón, quería hablar sobre este tema y sobre las creencias limitantes que nos ponemos, incluso sin ser conscientes de ellas”, añade la autora.

La novela Abril descubre el mar y los helados de fresa sigue la misma línea de la Trilogía del Sofá, en cuanto a “hablar del desarrollo personal, el amor, la diversidad, etc., pero es cierto que cambia el target de edad, porque la protagonista está empezando los cuarenta. Sólo espero que Abril sea libre y pueda llegar a las manos de mucha gente”.