Fuegos: toneladas de pólvora el sábado y un espectáculo nunca visto el día 31

Dos máximas cumple el sistema de lanzamiento múltiple de los Fuegos del Apóstol estrenado el año pasado: proteger los tejados de la Catedral, de Raxoi y de su entorno; y evitar aglomeraciones en plena pandemia. Un año más se repite sistema y se hará con una planificación que ya se conoce: serán 500 kg de pólvora los que saldrán de cada uno de los cinco puntos de lanzamiento, con un modelo simultáneo y similar, y con una duración de quince minutos.

“Se ha diseñado un espectáculo pirotécnico que alcance gran altura para que se vea desde distintas zonas y no haya aglomeraciones, algo que es relativamente sencillo en Santiago porque hay muchas zonas elevadas. No es necesario ver los cinco puntos de lanzamiento porque serán exactamente iguales”, indicó esta mañana en rueda de prensa Juan Manuel Humanes, responsable de Ricasa Pirotecnia, encargada este año del espectáculo del 24 y 31.

Los 500 kg de pólvora que se lanzarán desde cada punto de lanzamiento, Eugenio Granell, Parque Carlomagno en Fontiñas, carballeira de Santa Susana en la Alameda, As Cancelas y Monte Gaiás, hacen un total de dos toneladas y media que pondrán a prueba el dispositivo de seguridad, tanto desde el punto de vista técnico como de las necesarias medidas sanitarias. Según explicó Humanes, serán 170 kg los que se lancen por minuto, lo “que da verdaderamente entidad al espectáculo. Estarán sincronizados para que los efectos sean iguales y a la vez. Esto supone que no es un espectáculo sino cinco y que si no vemos uno, no perderemos nada,” por lo que tanto él como el concelleiro de Seguridade y Fiestas, Gonzalo Muíños, solicitaron a todos los ciudadanos que cumplan rigurosamente restricciones relacionadas con el paso del tráfico o con el acceso peatonal a diferentes espacios cercanos a las zonas de lanzamiento.

FUEGOS ‘YA NO TAN PEQUEÑOS’ EL 31. La gran novedad llegará el día 31, con un espectáculo pirotécnico desde el Monte Gaiás “nunca desarrollado en Galicia”. El responsable de la empresa encargada explicó que será más de una tonelada de pólvora concentrada en una sola localización de lanzamiento, y que esos fuegos también estarán diseñados para verse desde distintos puntos de la ciudad. “Va a ser completamente diferente, con elementos pirodigitales y movimientos en tres dimensiones”, indicó Juan Manuel Humanes. La duración será similar a los espectáculos de la noche del Día de Galicia, quince minutos.

Antes de concluir, Humanes quiso dar las gracias a la apuesta que realiza el Concello por mantener la tradición de los Fuegos pese al contexto general que se vive. Reconoció que su sector pasó de cien a cero con la llegada de la pandemia, y que es ahora cuando están resurgiendo. “Lo hemos hecho para que la gente disfrute, pero siempre con seguridad. Venimos de nuevo a Santiago con mucho cariño”, reiteró.