Fuerte vigilancia policial para frenar a los compradores de fuera de Santiago

Solo unas horas antes de que entrase en vigor el cierre perimetral de un total de 63 concellos, incluido Santiago y el resto de ciudades gallegas, que desde hoy tienen restringida su movilidad fuera de los límites del municipio, la Policía Nacional intensificó los controles en los centros comerciales de la Compostela. De hecho, desde primera hora de la mañana de ayer varios agentes estuvieron en As Cancelas comprobando que todo aquel que se acercaba a realizar las compras cumplía con los requisitos que demanda la actual situación sanitaria. “Al menos cuatro agentes de la Policía Nacional estuvieron pidiendo el DNI y controlando que no entrase gente de otros concellos”, apuntaba en torno a las once de la mañana una compostelana que acudía ayer al centro comercial de As Cancelas.

Todo ello después de que en las últimas jornadas se haya percibido más movimiento del habitual en este tipo de establecimientos, en gran medida por el inicio de las rebajas, pero también porque muchas personas han estado haciendo acopio de comestibles y otros productos por temor a otro confinamiento, puesto que las cifras de contagio por COVID se han disparando en los últimos días.

En este sentido, a lo largo de esta semana también se han sucedido los controles en la zona de El Corte Inglés, donde varias patrullas de la Policía Nacional han realizado distintos controles.

De esta forma, y como medida disuasoria de quienes a partir de hoy pretendan saltarse el cierre perimetral, Policía Nacional y Guardia Civil han anunciado que aumentarán los controles en los centros comerciales y en sus entornos “de cara a evitar que se produzcan aglomeraciones y desplazamientos innecesarios”. Así lo acordó el Centro de Coordinación autonómico (Cecor) en su reunión de ayer, en la que participó el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, y en la que se abordó el nuevo catálogo de medidas sanitarias y restricciones que entraron en vigor esta madrugada.

De esta forma, el órgano encargado de la coordinación de las fuerzas del orden en Galicia intensificará la vigilancia en los establecimientos de hostelería y de comercio.

Asimismo, también han anunciado que habrá dispositivos “dinámicos” de tráfico en las vías de comunicación con mayor tráfico, especialmente en las de entrada y salida a las cabeceras de las áreas metropolitanas. Igualmente, la Policía Local continuará realizando controles para vigilar que se cumplen las restricciones, tanto de movilidad como de cumplimiento del toque de queda establecido, que se adelanta a las 22.00 horas.