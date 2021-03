Gobierno y doctrina

PARA GOBERNAR bien se requieren, al menos, tres condiciones: saber, poder y querer. Las tres son importantes, aunque por su dependencia de la voluntad tiene singular relieve el querer, ya que el poder y el saber vienen determinados, con frecuencia, por circunstancias ajenas a las mejores intenciones. Si aplicamos al actual gobierno que padecemos el foco de las mentadas condiciones, no es difícil descubrir sus carencias en cuanto a tales virtudes políticas. Es público y notorio que lo están haciendo mal. Y ellos lo saben, luego es que quieren hacer lo que hacen, con la agravante de no hacer todo lo que pueden. Los socialistas sabían, por declaración propia, que una coalición con el podemita les provocaría insomnio por las noches y, sin embargo, para lograr el poder, se dieron la mano, sin reparos. Por lo tanto, no hay lugar a quejas. Pero ya vemos cómo y qué bien se entienden para teatralizar el asunto y evitar el rompimiento de los pactos, aventando las más agrias discrepancias, por el día, a fin de dormir, a pierna suelta, por las noches y aparentar un reñido maridaje, sin problemas, para despistes de algunos ciudadanos papanatas. Son expertos en eso de explotar la imagen, masticar grandes dosis de supuesta democracia, en exclusiva. Del concepto de utopía son también solícitos devotos. Pero no de la utopía verdadera de Tomás Moro, sino de otra que se estrella con el táctico alud de las doctrinas del odio y la revancha que por ellos son, con frecuencia, practicadas. Hay dos cosas que el ideario socialista, en nuestro campo, sabe hacer muy finamente. Y son la propaganda del partido y el reparto a manos llenas del dinero que no es suyo. El déficit y la deuda poco o nada les importan y disfrutan prometiendo y malgastando. Por poco sabio que fuera este gobierno, debía saber que primero es producir dinero, apoyando a las empresas para mejorar la economía y luego distribuir y administrar bien lo recaudado para elevar el bienestar del ciudadano. Y otra cosa que debieran saber estos y todos los gobernantes es que administrar mal el dinero público es otro tipo más de corrupción. No hace falta expandir, a todas horas, que el PP es el único corrupto, mientras ellos son los únicos correctos o los santos inocentes, pese al lío millonario de los ERE y otros fraudes, cuyas causas se encuentran dormitando en los juzgados andaluces. Más gobierno y menos cuento, que más vale el que quiere que el que puede.