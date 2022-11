Gran fiesta en As Cancelas por ‘Un aniversario de 10’

As Cancelas conmemora su décimo aniversario, una cifra redonda que el centro comercial quiere celebrar agradeciendo a todos sus clientes la confianza depositada durante esta década. En este último año, el complejo ha conseguido ofrecer a sus clientes una experiencia de diez, con numerosas acciones y campañas para conmemorar su aniversario, con premios a sus visitantes más fieles y con la implementación de nuevos servicios.

Como broche final a las celebraciones, As Cancelas lanza Un Aniversario de 10, una fiesta que tendrá lugar hoy y mañana en el propio complejo y que contará con las actuaciones del actor y monologuista Luis Zahera, el exconcursante de Operación Triunfo, Roi Méndez, y los queridos personajes de Os Bolechas.

“Queremos aprovechar este aniversario para agradecer a nuestros clientes su fidelidad durante estos años. Hemos preparado una fiesta de aniversario que queremos que quede en el recuerdo de todos. Y no solo eso. Porque desde la gerencia del centro comercial seguiremos trabajando para mejorar nuestra oferta comercial, nuestro compromiso con la ciudad y por convertirnos en el lugar de encuentro de nuestro entorno”, subraya Javier Nicolás Blanco, gerente de As Cancelas.

Monólogos, música y espectáculos infantiles. Esta jornada dará el pistoletazo de salida a las celebraciones de aniversario con un monólogo a cargo de Luis Zahera. A partir de las 19.00 horas, el reconocido actor santiagués ofrecerá a los clientes del centro comercial una divertida actuación de su monologo Chungo, en la que hará un repaso por todos sus papeles cinematográficos y contará un sinfín de historias y anécdotas tanto de su vida profesional como personal.

Mañana, sábado 19 de noviembre, será el turno de diversión para los más pequeños de la casa. Os Bolechas visitan el complejo para ofrecer dos pases, a las 17:00 y a las 18:00 horas, en los que la música y las animaciones serán las grandes protagonistas.

Por último, y para darle el broche final a la fiesta de aniversario, As Cancelas se convertirá en un pequeño auditorio para dar paso a uno de los conciertos más esperados. Roi Méndez, el exconcursante de Operación Triunfo 2017, visitará el centro comercial para ofrecer su amplio repertorio de música en directo.

“Hemos querido que todos los gustos y estilos tuvieran cabida en este aniversario. Para ello, hemos contado con estos tres perfiles de gran renombre para que todo el mundo se lo pase de 10 este fin de semana”, añade Javier Nicolás Blanco.

Premios para sus “Clientes de 10”. La campaña incluirá un sorteo especial de aniversario en el que se repartirán más de 5.000 euros en premios. Durante ambas jornadas, As Cancelas sorteará tarjetas regalo valoradas en 100 euros entre los clientes que presenten sus tickets de compra por valor de 20 euros o más en el stand en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. Solo por participar, podrán conseguir un pequeño obsequio para conmemorar la celebración del aniversario.

Además, As Cancelas entregará el premio final correspondiente a la campaña Clientes de 10, una acción especial de aniversario en la que ya se han repartido 7.000 euros en premios durante todo el año. Este sorteo final, que se realizará entre todos los clientes que hayan presentado sus tickets de compra desde el inicio de la promoción, consistirá en un año de compras gratis en el complejo, a razón de 500 euros al mes durante un año. Este tipo de campañas son una forma de premiar la fidelidad de los clientes, “porque sin ellos el centro comercial no sería lo que es hoy en día y no podemos estar más agradecidos por la acogida y respuesta durante esta década”, agrega.

Por otro lado, desde la organización del centro comercial, anuncian el aplazamiento de la Feria del Disco y Cine (prevista desde este jueves hasta mañana sábado) debido a “problemas logísticos”.