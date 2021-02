‘Gran hermano’ en el casco histórico, con cámaras que registran coches y peatones

El casco histórico de Santiago contará con cuarenta y tres nuevas cámaras que servirán para controlar el tránsito por la zona, tanto de vehículos como de peatones. Serán “inteligentes”, es decir, que además de registrar el peso de los vehículos para detectar los que lo sobrepasan, y las concentraciones de viandantes que pudieran dar lugar a una congestión, también a través de un algoritmo predecirán la presencia de problemas y ofrecerán soluciones alternativas a los mismos.

Se trata del denominado proyecto CPI de movilidad Smart, incluido en el programa Smartiago, y que ayer presentaron los concejales de Turismo, Sindo Guinarte; y de Mobilidade, Gonzalo Muíños; acompañados de Juan Marín, representante de la empresa a la que le fue adjudicado el concurso, Kapsch.

El plan tiene un coste de 1,4 millones de euros, en un 80 % aportado por los Fondos Europeos, y habrá un retorno para el Ayuntamiento, ya que la empresa compartirá una parte de los rollalties que genere, ya que se trata de una propuesta pionera que luego se implantará en otras ciudades. Santiago es la primera ciudad Patrimonio de la Humanidad que incorpora este nuevo sistema.

Guinarte lo definió como el proyecto “estrela” dentro del Smartiago, porque é o que acapara un maior volume de recursos económicos e porque, probablemente, é o que vai ter unha maior visibilidade e influencia no desenvolvemento futuro de cuestións fundamentais para a nosa cidade, como o control de fluxo de vehículos e de peóns”.

En este sentido, Gonzalo Muíños destacó que esta nueva línea del Smartiago “marcará un antes e un despois na cidade, en aspectos tan importantes como a mobilidade. Vai ser algo novo en Europa e volvemos ser un referente a todos os niveis”. Además, tanto él como Guinarte destacaron el trabajo previo realizado por el personal de sus departamentos, que había permitido la elaboración de este proyecto.

Velocidad. Este proyecto CPI, que se prevé desarrollar en 18 meses, un año para instalarlo y seis meses de pruebas, permitirá el control de los desplazamientos a pie y en vehículo en el casco histórico, e incluye sistemas inteligentes para la reducción de la velocidad, “con capacidade para calcular a masa e o volume dun vehículo; e unha plataforma intelixente para o control do conxunto de elementos reguladores da mobilidade”.

Sindo Guinarte incidió en que “o Smartiago é un proxecto de compra pública innovadora”, lo que quiere decir que “unha parte moi substancial do mesmo, a que hoxe presentamos, debe ter necesariamente un compoñente innovador, debe aportar unha solución que teña compoñentes que non están a ser utilizados en ningún outro lugar, que non están no mercado”, como las cámaras inteligentes o el sistema reductor de velocidad, para control de tara y volumen de vehículos.

“É algo que neste momento non se pode mercar. Hai que desenvolvelo para poder implantalo. Iso é o que significa Compra Pública Innovadora (CPI)”, concluyó.

El Smartiago se desarrolla por un convenio de la Línea FID (Fomento de la Innovación desde la Demanda), entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y Raxoi, y lo financian en un 80 % los Fondos Feder, y un 10 % la Axencia Galega de Innovación.