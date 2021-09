Guerra a los despistes por mezclar conducción y aparatos electrónicos

Además de los controles viarios que se llevarán a cabo esta semana, el Departamento de Tráfico del Ayuntamiento también trabaja vía Boletín Oficial, y siguen apareciendo listas publicadas de propietarios de vehículos a los que se reclama su comparecencia.

Si en días pasados era para notificarles el inicio del proceso sancionador contra ellos, en la relación que ahora recoge el BOE se trata de convocarlos para que identifiquen a la persona que iba al volante cuando fue registrada una infracción.

Es decir, se dirigen al titular del vehículo porque la sanción lleva aparejada la pérdida de puntos, además de la correspondiente sanción económica. A partir de ahora, los afectados tienen un plazo de veinte días para personarse en las dependencias de Raxoi y declarar si eran ellos u otra persona quien incumplió la normativa, y en este último caso, facilitar los datos oportunos para que pueda ser localizada y notificada.

En caso contrario, es decir, si el propietario no comparece, a la sanción por la infracción se le sumará otro expediente, en este caso, por infracción de la Ley de Seguridad Vial, que tiene carácter muy grave “sancionable con el doble de la cuantía prevista para la infracción original que la motivó, si la infracción fuese leve, o el triple si la infracción fuese grave o muy grave”, tal y como se avisa en el texto del BOE.

El problema es que no resulta fácil que el interesado se acabe enterando de que figura en la lista. En primer lugar, porque la notificación se realiza por vía boletín, debido a que no se le ha podido localizar en el domicilio que figura en el Ayuntamiento, o porque no es residente en Santiago. En segundo lugar, porque no es habitual consultar estas listas, y porque la protección de datos impone que no figure en la relación el nombre del interesado, solo su DNI, la matrícula del vehículo y la localidad en la que está registrado, y no es habitual que alguien que hace un viaje luego consulte en las relaciones de los municipios por los que ha pasado en su viaje que se publican en el boletín.

Así que la sorpresa puede ser mayúscula, sobre todo, pensando que hay varios casos en los que aparece la misma matrícula repetida varias veces, es decir, que el afectado se puede encontrar al final con que le han bloqueado las cuentas bancarias, que es el final del proceso, y que la cantidad reclamada lleva muchos ceros.