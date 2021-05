‘Guerra de antenas’: legalidad y salud frente a usuarios sin Red

Santiago. ¿Son legales las de Concheiros? Es la gran pregunta que nadie parece dispuesto a responder. ¿Tienen licencia en regla las antenas ubicadas en Concheiros? Muchos vecinos de la calle sostienen (o sospechan) que hay dos en la rúa. Una de ellas se disfrazó ya hace un tiempo con forma de chimenea, pero allí mismo había otra y resultan cuando menos sospechosos los cables que hay en su base, no muy típicos precisamente de una salida de humos. Más adelante hay otra, esta descaradamente antena telefónica. Lo curioso es que está situada prácticamente enfrente del Colegio Xuventude, algo que en teoría no debería ser muy legal. Sin embargo, fuentes municipales consultadas no aclaran definitivamente la legalidad o no de ambas instalaciones, y de hecho ni siquiera tienen conocimiento de que haya dos. Alguien debería responder definitivamente si es así, si ambas son antenas de telefonía, y si cuentan con todos los permisos, a pesar de estar, una de ellas, frente a un centro docente.

En este sentido, el Parlamento Europeo aprobó un informe en el que reclama que las antenas de telefonía móvil, las redes eléctricas de alta tensión o las torres de telecomunicaciones se instalen a una distancia mínima de escuelas, residencias de ancianos o centros de salud y que se publiquen mapas con los niveles de exposición a estas ondas tras advertir de las consecuencias para la salud humana que la exposición a determinados campos electromagnéticos pueden tener.

Asimismo, los eurodiputados defienden que las administraciones públicas apoyen el establecimiento de infraestructuras y antenas compartidas por compañías con el objeto de “reducir su número y la exposición de la población”. También proponen reorientar las antenas para que los campos electromagnéticos no incidan tan directamente sobre las poblaciones habitadas.