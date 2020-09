Habrá patrullas de refuerzo para poner freno al aluvión de fiestas universitarias

Otra de las infracciones más habituales en las últimas semanas son las relacionadas con el uso de la mascarilla. Así, en Santiago la Policía Local puso 75 sanciones por no llevar este elemento de protección desde que la Xunta hizo obligatorio su uso el día 13 de junio. Las multas comenzaron a ser más frecuentes a partir de agosto y en el momento en el que su utilización fue también obligatoria en las terrazas de los bares, pudiéndose retirar solo cuando se está consumiendo.

En muchos puntos de la geografía española está habiendo numerosos altercados relacionados con el uso de los protectores y Compostela no está siendo una excepción, ya que también ha habido algún que otro problema. El más reciente fue el que protagonizó un hombre ebrio que no llevaba puesta la mascarilla en un bar de Conxo. Cuando los agentes de la Policía local le dieron una y le instaron a ponérsela el individuo se la arrojó a la cara, por lo que además de ser multado por no emplear este elemento fue denunciado por un delito de desobediencia.

La multa por no llevar mascarilla es de cien euros. También hubo alguna sanción por no respetar la distancia a la hora de fumar.