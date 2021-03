Hartos del Paraíso: aglomeraciones diarias y sin mascarilla

El polémico bar Paraíso, en el barrio de Conxo, sigue de actualidad por una nueva sanción relacionada con las medidas COVID. Los vecinos de la zona denuncian que no se trata de una situación puntual sino que son hechos que ocurren a diario. Uno de los que vive prácticamente puerta con puerta afirma que, un día después de la sanción, el lunes los agentes de la Policía Local y de la Nacional tuvieron que volver a personarse en la zona. “Esto ocurre a diario, las responsables del local siempre están sin mascarilla, dentro suele haber más gente de la permitida, y todos están sin mascarilla y sin distancia”, explica este afectado.

A esto se suma que, según denuncian los vecinos del barrio, el local no cumple con las restricciones horarias, ya que permanecen personas dentro durante la noche, en las habitaciones que tiene el establecimiento en la parte de atrás. Una situación que, según afirman, se viene repitiendo durante todos estos meses pese a las sucesivas limitaciones de apertura impuestas a los locales de ocio y a la hostelería en general. “Lo que más sorprende es la pasividad que vemos en el Concello, y es algo que no entendemos”, añade. A estoy hay que sumar el perjuicio general de la zona, por ejemplo, a la hora de alquilar viviendas. Una de las vecinas tiene varios pisos en alquiler, los cuales desde que comenzó toda la polémica no tienen salida.

Desde el local no han respondido a la llamada realizada por este periódico, si bien personas relacionadas con el establecimiento han manifestado que se está centrando el foco solo en este cuando hay otros casos similares. También añaden que las personas que acuden no “hacen daño a nadie”. De fondo está la polémica sobre la actividad real del local, el cual aparentemente funciona como un bar al uso, si bien estaría camuflando un club de alterne.

MULTAS. Hay que remontarse al pasado 5 de octubre para encontrar las primeras noticias sobre el polémico bar Paraíso de Conxo. En ese momento, una persecución policial sorprendió a los vecinos de madrugada. Los perseguidos eran clientes del bar Paraíso, en la rúa Torrente, quienes para escapar de los agentes huyeron por la parte de atrás del local. Alguno incluso terminó en el Sarela. Ocurrió de madrugada, y cuando ya estaba vigente el cierre del ocio nocturno desde el pasado verano. En ese momento, llegó la primera propuesta de sanción, la cual todavía no se ha convertido en multa.

En ese momento, el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, explicó que el local se enfrentaba a sanción, e incluso a cierre. Sin embargo, el local sumó este fin de semana una nueva sanción a su amplio historial de denuncias. Los hechos se produjeron este domingo, a las ocho de la tarde, durante la inspección realizada por agentes de la Policía Nacional y Local. “Proponse para sanción a oito clientes por non portar máscara nin gardar a distancia de seguridade e tamén á encargada do local, por carecer de código QR e exceder o aforo permitido”, indicaron desde Raxoi.